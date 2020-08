Stasera in tv 18 agosto 2020. Su Rai 1 e Rai 3 sono proposti due film in prima visione tv, rispettivamente Perduta nel Vermont e Il professore cambia scuola. La serie tv poliziesca-action CHicago P.D. prosegue su Italia 1.

Stasera in tv 18 agosto 2020 – programmi Rai

Alle 21.25 su Rai 1 è in onda Perduta nel Vermont, film di genere romantico. Angela Young è una famosa scrittrice. Pressata dai media, decide di prendersi una vacanza segreta e solitaria nel Vermont. Ma a causa di un incidente d’auto perde la memoria, e viene curata e accolta da Jeff, il medico, rimasto di recente vedovo, di un piccolo paesino. Così, per Angela sembra iniziare una nuova vita più serena.

Dalle 21.20 su Rai 2 è proposto un episodio speciale della serie TV tedesca Squadra Speciale Cobra 11. La serie tv di genere poliziesco-stunt è ambientata in Germania, ed è nota per gli spettacolari incidenti d’auto. Il titolo del film tv proposto stasera è Zoe – Una notte criminale.

Su Rai 3 è proposto il film in prima visione TV Il Professore cambia scuola. Un professore che ha sempre insegnato in scuole di altissimo livello a Parigi viene declassato a causa di alcune dichiarazioni controverse, e mandato a insegnare in una scuola malfamata delle banlieue. Inizialmente sconvolto dal cambiamento, capirà che per farsi rispettare deve cambiare metodo di insegnamento, e che, in fondo, i ragazzi sono tutti uguali…

Stasera in tv 18 agosto 2020 – programmi Mediaset

Il film di e con Carlo Verdone L’amore è eterno finchè dura è proposto alle 21.27 su Rete 4. Gilberto (Carlo Verdone) è stato da poco cacciato di casa dalla moglie Tiziana, che lo ha scoperto mentre partecipava a una sessione di Speed Dating online. Così si trasferisce a casa di un amico fraterno, Andrea, dove conosce Carlotta, la compagna di Andrea. Fra Gilberto e Carlotta, però, nasce presto una certa complicità.

Su Canale 5 è ancora in replica dalle 21.20 la sesta edizione italiana di Lo show dei record. Era condotto da Gerry Scotti, ed è andato in onda nel febbraio 2015. Entrare nel Guinnes World Record non è un’impresa facile. Durante la puntata, quindi, persone provenienti da tutto il mondo provano a infrangere record incredibili, a volte assurdi, compiendo imprese al limite delle capacità umane.

Su Italia 1 sono in onda due episodi consecutivi della serie tv action poliziesca americana Chicago P.D, a partire dalle 21.20. Stasera sono trasmessi episodi tratti dalla sesta stagione, ambientati nel dipartimento di polizia di Chicago, intitolati rispettivamente Confessione e Regolamento dei conti. Antonio deve fare i conti con la propria coscienza, ma il lavoro alla centrale non si ferma mai, e un grosso spacciatore sta per essere arrestato in una retata.

I programmi La7, TV8 e Nove

Come ogni martedì, la prima serata di La 7 a partire dalle 20.35 è dedicata interamente a In onda, talk show di attualità condotto da David Parenzo e Luca Telese. Il programma approfondisce notizie di stringente attualità, economia e politica nazionale in compagnia di ospiti presenti in studio o in collegamento. Va in onda tutti i giorni della settimana, ma solo il martedì e il giovedì si prolunga occupando tutta la prima serata del canale.

Su TV8 alle 21.30 è in onda il film La perla del paradiso. Nel film del 2018 è raccontata la storia d’amore che nasce fra una fotografa naturalista e un timido romanziere, che si trovano a viaggiare insieme nella natura selvaggia delle isole Fiji, in cerca di una rara perla blu.

Infine, su NOVE alle 21.25 è trasmesso The Call, film thriller del 2013. Jordan e’ un’operatrice del numero di pronto soccorso americano 911, che una sera riceve un’inquietante telefonata da parte di un’adolescente. La giovane, racconta, è stata rapita e rinchiusa nel bagagliaio dell’auto di un maniaco. Jordan dovrà fare appello a tutta la sua esperienza e calma per aiutare la ragazza a fuggire, e per assicurare il rapitore alla giustizia.

I film in onda su Sky Cinema

Su Sky cinema canale 309, alle 21.00 è trasmesso il film comico demenziale Una pallottola spuntata. Realizzato dai creatori di L’aereo più pazzo del mondo, Una pallottola spuntata ha come protagonista Frank Debrin, improbabile detective sempre al centro di situazioni incomprensibili, gaffe ed equivoci.

Invece, su Sky cinema canale 305, dalle 21.00 è in onda Man in Black, primo film di una fortunata serie di fantascienza contemporanea. I Man in Black sono un’organizzazione segretissima che gestisce i contatti del pianeta terra con gli alieni provenienti da galassie lontane. Gli extraterrestri, infatti, sono da tempo in contatto con gli umani, che per evitare il panico tengono però nascosta la loro esistenza.