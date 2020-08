Sabato 22 agosto Donatella Bianchi torna con una nuova puntata di Linea Blu. L’appuntamento è alle ore 14:00 su Rai 1. La conduttrice si trova ancora nelle isole Eolie per concludere la visita a Salina. Ma oggi esplora anche Stromboli.

Linea Blu 22 agosto Isola di Salina

Nella puntata del 22 agosto Donatella Bianchi prosegue la sua esplorazione nell’arcipelago delle Eolie, in particolare a Salina. L’isola è abitata da circa 2500 abitanti e si divide in tre comuni Leni, Malfa e Santa Marina Salina.

Nel 1994 Pollara, una frazione di Malfa, divenne il set del film di Michael Radford Il postino. La conduttrice ripercorre i luoghi dove sono state girate le scene più importanti.Il film rappresentò l’ultima interpretazione di Massimo Troisi che, purtroppo scomparse poco dopo.

Ospite Maria Grazia Cucinotta

Donatella Bianchi ospita Maria Grazia Cucinotta, che nel film Il postino interpretò Beatrice, la giovane di cui Massimo si innamora. L‘attrice messinese racconta Massimo Troisi attraverso ricordi personali e aneddoti accaduti sul set.

Inoltre la Cucinotta ogni anno si reca a Salina per ricoprire il ruolo di madrina all’evento Mare Festival-Premio Troisi, che si svolge nella seconda metà di luglio.

Linea Blu Stromboli

Nella puntata del 22 agosto Donatella Bianchi visita anche Stromboli. L’isola, prende il nome dell’omonimo vulcano, e si estende per poco più 12 km². Stromboli è circondata dal mare cristallino e presenta una cospicua varietà di flora e di fauna marina.Le sue spiagge sono ricoperte da ciottoli neri, che si sono formati a seguito delle emissioni di lava. Le spiagge più importanti sono Forgia Vecchia, Scari, Ficogrande, Piscita e di Punta Lena.

Il vulcano dell’isola è ancora attivo e nell’ultimo secolo ha registrato quasi 30 eruzioni. Inoltre solo nel 1980 è stato scoperto il villaggio di San Vincenzo, dove si insediarono gli uomini preistorici. Nel luogo sono stati rinvenuti dei resti di ceramiche antiche e di alcuni muri realizzati con le pietre laviche.

Inoltre l’isola di Stromboli è stata citata nella letteratura francese. Jules Verne ha ambientato qui il finale del romanzo Viaggio al centro della terra. Mentre Alexandre Dumas la descrive nell’opera La Speronara. Impressioni di viaggio.

Stromboli è divenuta anche il set di alcuni film, tra i quali, Caro Diario (1993) di Nanni Moretti, La meglio gioventù (2003) di Marco Tullio Giordana. E Tutte le donne della mia vita (2007) di Simona izzo.

Infine questa settimana Fabio Gallo si occupa del glamping, ovvero di un modo innovativo per trascorrere le vacanze in campeggio. Il vocabolo nasce dalla fusione di due termini: glamour e camping. Dover soggiornare in tenda non significa necessariamente rinunciare ai comfort. Il glamping, infatti, è un campeggio di lusso.