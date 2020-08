Stasera in Tv 28 agosto 2020. Si conclude la replica dello show I migliori dei migliori anni. Ma continuano sulle altre reti riproposizioni di programmi e film. Ecco nei dettagli la programmazione delle principali reti per la serata odierna.

Stasera in Tv 28 agosto 2020 programmi

Su Raiuno, alle 21.25, il varietà I migliori dei migliori anni. La canzone che vi ha fatto innamorare? L’attore che amate ma non vedete da tanti anni? L’oggetto o la moda che andava a ruba nella vacanza che non avete mai più scordato? Ci pensa Carlo Conti a portarvi a spasso nel tempo, con il meglio del suo show che ha divertito i telespettatori per otto edizioni.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Night. Alessio Aversa apre la puntata con un’intervista del 1968 a David Alfaro Siqueiros, uno dei più grandi artisti messicani dell’epoca moderna, fondatore del muralismo messicano assieme a José Clemente Orozco e Diego Rivera.

Su Tv8, alle 21.00, il talent X Factor il sogno. Rivediamo le audizioni più emozionanti della dodicesima edizione, condotta nel 2018 da Alessandro Cattelan. Tra i protagonisti, il vincitore Anastasio e gli altri talenti arrivati in finale: Luna Melis, Naomi Rivieccio e i BowLand.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza Classic. Quarto appuntamento con il meglio del divertente show di Maurizio Crozza, in onda con successo sul Canale Nove dal 3 marzo 2017. La nuova edizione, trasmessa come sempre in diretta da Milano, partirà venerdì 18 settembre.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Cake Star – Pasticcerie in sfida. Damiano Carraro e Katia Follesa fanno tappa nella provincia di Bergamo. Lì conosciamo Andrea della “Pasticceria Bonati”, Matteo e la sua “Mg2” e Giancarlo alla guida di “Cortinovis”.

I film di questa sera venerdì 28 agosto

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’avventura del 2008, di Jérome Salle, Largo Winch, con Tomer Sisley. Alla morte del padre, Largo Winch eredita 385 miliardi di dollari e la guida di una delle più grandi multinazionali al mondo. La ricchezza, però, gli procura molti nemici.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2002, di Martin Scorsese, Gangs of New York, con Leonardo DiCaprio. New York, 1846. Il giovane Amsterdam Vallon vuole vendicare la morte del padre, ucciso dal “macellaio” Bill Cutting, capo della banda del quartiere di FivePoints.

Su Rete 4, alle 21.25, il film thriller del 1997, di Gary Fleder, Il collezionista, con Morgan Freeman, Ashley Judd. Lo psicologo criminale Alex Cross (Morgan Freeman) si mette sulle tracce di un folle che ha rapito sua nipote. Scopre così che altri giovani sono scomparse. Kate McTiernan (Ashley Judd), una dottoressa scampata al maniaco, si unisce a Cross in una corsa contro il tempo per liberare le ragazze.

Su Italia 1, alle 21.30, il film di fantascienza del 2007, di Francis Lawrence, Io sono leggenda, con Will Smith, Alice Braga. New York, 2012. Lo scienziato Robert Neville (Will Smith), sopravvissuto a un’epidemia, di giorno vaga nella città deserta. Al tramonto si barrica in casa con il cane mentre le strade sono invase da umani tramutati in zombie. Robert sta sperimentando un antidoto e vuole testarlo su uno dei mostri.

Film su Mediaset 20, Iris, Paramount

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’avventura del 2011, di A. Hernàndez, Il Cavaliere del SantoGraal, con Natasha Yarovenko, Sergio Peris-Mencheta. Nel XII secolo il cavaliere errante chiamato Tuono deve riportare in Spagna il Santo Graal. Lo aiutano una principessa vichinga e i suoi fedeli amici.

Su Iris, alle 21.00, il film poliziesco del 2007, di Olivier Marchal, L’ultima missione, con Daniel Auteuil. Un brillante poliziotto, rovinato dall’alcolismo, indaga su un serial killer. Dopo una bravata viene privato dell’inchiesta, ma non si rassegna e continua a cercare.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film di spionaggio del 2014, di Kenneth Branagh, JackRyan – L’iniziazione, con Chris Pine. L’analista finanziario Jack Ryan lavora sotto copertura per la Cia. Un giorno scopre un complotto per far collassare l’economia americana e farà di tutto per sventare il piano.

I film in onda sui canali Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2016, di Jon M. Chu, NowYouSee Me 2, con Jesse Eisenberg. L’agente dell’FbiRhodes assegna ad Atlas e al suo gruppo una nuova missione. Devono indagare sul corrotto Owen Case, che con un nuovo software ruba dati ai suoi utenti.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2020, di Gianni Amelio, Hammamet, con Pierfrancesco Favino. La vera storia di Bettino Craxi, Presidente del Consiglio dei ministri. L’uomo trascorse gli ultimi sei mesi della sua vita in Tunisia, dopo essere stato al centro della più grande inchiesta giudiziaria italiana.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2010, di R. Berry, L’immortale, con JeanReno. Charly Mattei, ex boss della mala marsigliese, è ormai uscito dal giro della criminalità. Ma, dopo essere miracolosamente sopravvissuto a un brutale agguato, medita una terribile vendetta