Stasera 27 agosto 2020 va in onda su Rai 2 dalle 21.20 la finale della 63esima edizione del Festival di Castrocaro Terme. Il noto evento musicale è chiamato anche Concorso per Voci Nuove, in quanto i partecipanti e finalisti sono artisti esordienti. L’evento si svolge nella splendida cornice storica di Castrocaro Terme, in Emilia Romagna.

La conduzione è affidata anche quest’anno a Stefano di Martino. Nel 2019 l’ex ballerino era affiancato da Belen Rodriguez, all’epoca la sua compagna.

Potete seguire in diretta la puntata di stasera anche in streaming su RaiPlay, sempre a partire dalle 21.20.

Festival di Castrocaro 27 agosto 2020, la scaletta, i finalisti e la giuria

I finalisti ancora in gara per la finale di stasera sono otto: Fellow (Federico Castello), Jacopo (Jacopo Ottonello), Laura (Laura Fantauzzo), il gruppo Le Radici, Nadia D’Aguanno, Daino (Niccolò Dainelli), Neno (Stefano Farinetti) e i Watt.

Per arrivare in finale i partecipanti hanno superato un durissimo periodo di selezione. Stasera le loro esibizioni sono valutate da una giuria composta da: il cantautore Bugo, la cantautrice Maria Antonietta, il produttore Taketo Gohara e Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari.

Festival di Castrocaro 27 agosto 2020, la prima esibizione, Neno

“La musica unisce tutto il mondo. E siamo rimasti senza musica molto a lungo in questo periodo” afferma Stefano di Martino in apertura del Festival di Castrocaro 2020. I cantanti in gara, i finalisti, sul palco cantano Centro di Gravità permanente di Franco Battiato.

Quindi, il conduttore presenta la giuria. “Castrocaro è cambiato, e anche la giuria è diversa dal solito: è composta da musicisti, che potranno mettere mano direttamente alle esibizioni dei finalisti” dice di Martino. Poco dopo, hanno inizio le esibizioni.

Il primo cantante a esibirsi si fa chiamare Neno. Canta una cover di Anna e Marco, brano di Lucio Dalla. Terminata l’esibizione, Stefano di Martino spiega che i cantanti in gara hanno selezionato una lista dei loro brani preferiti. Tali brani possono essere oggetto di domande o proposte da parte dei giudici. Infatti, poco dopo, il giudice Taketo Gohara chiede a Neno di cantare un’altra canzone: One Day Baby We’ll Be Old di Asaf Avidan.

Poi, i giudici votano le due esibizioni. Taketo Gohara gli dà un 9. L’esibizione ha colpito i giudici, che si complimentano con Neno per la particolarità del suo timbro vocale. La somma dei voti della giuria è 35. I voti sono espressi in decimi.

Festival di Castrocaro 27 agosto 2020, Jacopo, i Watt, Laura

Il secondo finalista si chiama Jacopo. Canta una cover di Buon viaggio, brano di Ultimo. Anche questa volta un giudice, Bugo, chiede a Jacopo di cantare. E’ Bugo stesso a suonare la chitarra per accompagnare il finalista, che canta Piccola Anima, di Ermal Meta. Alla fine, la somma dei voti dei giudici per l’esibizione di Jacopo è 36.

Quindi, sale sul palco il primo gruppo fra i finalisti: i Watt. Hanno preparato una versione molto particolare, più melodica, della canzone Rolls Royce di Achille Lauro. La cantante dei Watt, dice di Martino, è la più giovane fra i finalisti in gara. “Son bravi, mi viene voglia di ballare. Ma devo fare il bravo stasera” dice Bugo. “A me basta solo che resti fino alla fine!” scherza il conduttore. Stavolta è Maria Antonietta a chiedere un pezzo ai Watt. Il brano è Vacanze Romane, dei Matia Bazar. I Watt ottengono dai giudici un totale di 37 punti. Maria Antonietta ha dato loro un 9.

La quarta finalista si chiama Laura. Ha preparato Something’s got a hold on me di Etta James. “Ipnotica. Mi veniva voglia di prendere Bugo e mettermi a ballare.” commenta Riccardo Zanotti, il frontman dei Pinguini. Il giudice Taketo vorrebbe sentire il brano inedito di Laura, ma deve aspettare la seconda fase della gara. Allora è proprio Zanotti a chiedere un brano dall’elenco di Laura: Giudizio Universale, pezzo di Bersani. Zanotti accompagna Laura alla chitarra. Alla fine, il voto della giuria è di 36 punti per Laura.

La sorpresa di Bugo, la quinta finalista Nadia D’Aguanno

Bugo ha confezionato un medley di Mi manca e Sincero, appositamente per il palco di Castrocaro Terme. “Sei stato la rivelazione di questo Sanremo 2020” commenta Stefano di Martino.

Terminata l’esibizione di Bugo, entra in scena la quinta finalista, Nadia D’Aguanno, con Vedrai vedrai di Luigi Tenco.