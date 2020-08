Il Tour de France 2020 è seguito in tv dal 29 agosto al 20 settembre. Tutti i giorni Rai 2 propone il collegamento con la corsa, ad eccezione per i due lunedì di riposo, il 7 e il 14 settembre.Si inizia alle ore 14.00. Tour de France 2020 slittato al 29 agosto per emergenza Covid

Anche il Tour de France 2020, la Grande Boucle, ha risentito della pandemia legata al Covid-19 che ha sconvolto l’intero calendario dello sport mondiale. Per questo motivo la più antica e prestigiosa gara a tappe del ciclismo mondiale è slittata a sabato 29 agosto.

L’edizione numero 107 della gara, la cui partenza non è mai stata così in avanti nella propria storia, è, infatti, infatti, blindata fin dalla partenza della prima tappa.

Le squadre hanno raggiunto la “bolla” della Costa Azzurra per essere sottoposte a tutti i controlli prima della partenza.

La presenza del pubblico è limitatissima. E, sia alla partenza sia all’arrivo non sarà possibile avvicinare i corridori né per i selfie né per i tradizionali autografi. Gli appassionati dovranno accontentarsi di guardare da lontano i propri beniamini, tra i quali Egan Bernal, il 22enne colombiano, vincitore lo scorso anno.

La copertura mediatica di Rai 2 e Rai Sport

Non mancherà, in ogni caso, come ogni anno, la copertura mediatica, assicurata per l’Italia, in esclusiva free-to-air, dalla Rai.

Infatti tra Rai2 e Raisport sono previste circa 100 ore di trasmissione, in diretta e in differita, con rubriche e speciali.