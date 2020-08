Torna nell’autunno 2020 lo storico programma Elisir. Si tratta di uno spazio quotidiano, proposto da Rai 3 nel day time mattutino e dedicato alla medicina.

Elisir 2020 su Rai 3 Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi conducono

La terza rete diretta da Franco Di Mare ha riportato in video il programma che è andato in onda su Rai 3 dal 29 settembre 1996 al 9 giugno 2016. Dopo 3 anni di assenza, adesso torna con una veste completamente nuova. E al timone saranno Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi

Elisir aveva avuto un forte impatto sui telespettatori perchè aveva dato importanza alla medicina dal punto di vista popolare. Adesso è in diretta dal 7 settembre alle 11.00 del mattino.

Il nuovo format fa sempre riferimento alle ultime notizie quotidiane dedicate alla medicina. L’obiettivo è di aiutare i telespettatori a districarsi nella miriade di informazioni che si susseguono sulla stampa e nei circuiti televisivi, per capire se sono vere o false.

Insomma come proteggere la nostra salute anche dalle cosiddette fake news.

Gli ospiti del programma

In primo piano ampio spazio viene riservato alle problematiche mediche più diffuse, discusse e spiegate da medici, esperti, docenti universitari che ormai da anni sono ospiti del programma.

Alla fine di ogni puntata, viene dedicata un’ampia finestra al mondo del benessere. Infatti la salute e il benessere fisico sono spesso la faccia di una stessa medaglia.

Per continuare ed approfondire il percorso multimediale intrapreso in questi anni dalla Rai, il programma è visibile anche su Facebook. Viene così consentito ai telespettatori di rivolgere, durante la diretta, le loro domande ai medici ospiti in studio.E quindi si assicura una interazione più intensa e duratura.

Elisir al posto di Tutta salute

Nell’autunno del 2016 Elisir fu sostituito dal nuovo programma che prese il titolo di Tutta salute. Al centro sempre la medicina. E alla conduzione un team di padroni di casa Debora Rasio, Pier Luigi Spada e Silvia Bencivelli ai quali si aggiunse, successivamente, Michele Mirabella.

Negli ultimi due anni accanto ai due padroni di casa c’è stata Carlotta Mantovan, la moglie di Fabrizio Frizzi.