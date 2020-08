Domenica 30 agosto torna Melaverde. L’appuntamento è su Canale 5 alle 11.50 con Edoardo Raspelli e Ellen Hidding. I due conduttori on the road sono alla ricerca delle eccellenze agro alimentari anche nell’ultimo fine settimana di agosto. Vediamo quali sono i luoghi visitati oggi.

Melaverde 30 agosto Raspelli a Bienno

Edoardo Raspelli, domenica 30 agosto alle 11.50 raggiunge, per il programma di Canale 5, di nuovo Bienno, piccolo centro della Val Camonica in provincia di Brescia. Fa parte del Club dei Borghi più belli d’Italia. Il paese, in epoca medioevale, era munito di dieci torri ed un castello, trasformato in monastero dai benedettini.

La valle dove sorge è detta anche valle dei Magli per la tradizionale lavorazione del ferro battuto tramite magli azionati da ruote ad acqua.

Bienno è ameno luogo di montagna. Qui, l’ultima generazione di una famiglia dalle radicate origini montanine, ha deciso di far rinascere l’antico terreno di famiglia.

Proprio quel terreno dove un tempo la nonna coltivava l’orto e allevava pochi animali con i quali riusciva a mantenere tutta la famiglia durante i lunghi mesi in cui il nonno era lontano con il suo lavoro di scalpellino.

La particolarità del terreno è la sua posizione su un costone di montagna in una posizione riparata dai venti gelidi provenienti dal ghiacciaio. Inoltre Bienno è inserito in un piccolo microclima, che ha suggerito l’idea di realizzare una coltivazione ex novo di piccoli frutti.

More, ribes nero e rosso, lamponi, mirtilli che vedremo raccogliere e trasformare in maniera totalmente artigianale. E’ la storia e la vita dell’azienda Agricola Il Cerreto che la famiglia Pedretti manda avanti, appunto, nella località omonima, frazione del comune di Bienno, vicino a Bagolino.

Si conclude il ciclo di puntate con Edoardo Raspelli

Da metà giugno e fino ad oggi, domenica 30 agosto Edoardo Raspelli ha tenuto compagnia agli spettatori di Melaverde. Il critico gastronomico è tornato a visitare luoghi italiani da Nord a Sud per il popolare domenicale di Canale 5, ideato da Giacomo Tiraboschi.

Il cronista della gastronomia si è alternato, una settimana sì ed una no, con Ellen Hidding alle 11.20. Ma invece è stato al fianco della conduttrice olandese tutte le domeniche dalle 11.50 alle 13.00.