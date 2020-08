Oggi è un altro giorno è il titolo del nuovo programma che Serena Bortone conduce nel day time quotidiano di Rai 1. L’appuntamento è dal lunedì al venerdì, dal 7 settembre alle 14.00.

Oggi è un altro giorno Bortone al posto della Balivo

La giornalista Serena Bortone prende il posto di Caterina Balivo e del suo talk Vieni da me. Proviene da Rai 3 dove conduceva Agorà nella versione autunno – inverno, ogni mattina dalle 8.00 alle 10.00.

Naturalmente la Bortone porta il suo stile nel nuovo appuntamento daily. Dovrà, però, occuparsi non solo di politica e di attualità economica. Deve allargare i propri confini professionali per arrivare a comunicare con un pubblico più nazional – popolare qual è il trend di Rai 1.

Al centro delle puntate c’è comunque attenzione all’attualità e al dibattito pubblico. Come ha più volte sottolineato Stefano Coletta, responsabile di Rai 1, il programma è inquadrato nella difficile realtà che stiamo vivendo.

E, ogni giorno, racconta come l’Italia cerchi di ritrovare la normalità ricominciando dalle testimonianze di persone non necessariamente importanti e note. Insomma una narrazione corale aperta alla platea di Rai 1.

Lo studio e gli ospiti del programma

Innanzitutto lo studio è realizzato come un moderno loft metropolitano, dai colori caldi ed accoglienti. Qui Serena Bortone accoglie personaggi che la accompagnano nel corso delle puntate e con i quali discute argomenti all’ordine del giorno.

La conduttrice incontra ospiti che si raccontano attraverso interviste intime, modera, alla sua maniera, confronti su questioni che dividono l’opinione pubblica. Tutto all’insegna di familiarità e curiosità. Due caratteristiche, assicurano a Rai 1, presenti per orientare i telespettatori tra le tante notizie discusse con una chiave molto più larga della sola informazione.

Oggi è un altro giorno si vuole concentrare sull’attualità con punti di vista che invitino al ragionamento ed alla riflessione.

La padrona di casa promette di affrontare anche argomenti più leggeri che non sono solo esclusivi del mondo del gossip. Ma possono essere affrontati in una diversa chiave di lettura della società.

E, tra questi, amicizia, amore, tradimento, legami e sentimenti intesi come parte della sfera emotiva di un Paese.

Ma non mancano il sociale, l’economia, la politica soprattutto per i risvolti che hanno nelle nostre vite quotidiane in un periodo così difficile.

Gli argomenti delle prime puntate

Nel corso delle prime puntate l’attenzione è rivolta alla riapertura delle scuole in periodo di emergenza sanitaria. Si susseguono, ogni giorno, discussioni con esponenti politici e tecnici per capire come l’Italia si avvia ad accogliere gli studenti in classe dopo sei mesi.

La complessità di questa fase viene raccontata in tutte le sfaccettature. Ma lo stile narrativo è finalizzato a restituire qualche speranza e nuova partecipazione.

Insomma il compito al quale è chiamata la Bortone non è semplice. E la fascia oraria in cui va in onda il programma è caratterizzata dalla forte concorrenza di Canale 5.