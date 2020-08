Lunedì 31 agosto, in diretta dalle 21.25 su Rete 4, torna in prima Nicola Porro con Quarta Repubblica.

Il giornalista affronta, come sempre, temi di stretta attualità. Tra gli argomenti trattati nella prima puntata: la riapertura della scuole, gli sbarchi dei migranti sulle coste Italiane, le testimonianze dei famigliari del ristoratore suicida a Firenze.

Inoltre Porro intervista il Leader della Lega Matteo Salvini e Nello Musumeci, il Presidente della Regione Sicilia. Ed ospita i colleghi Giampiero Mughini, Maria Giovanna Maglie, Mario Giordano, Daniele Capezzone, Alessandro Sallusti. Ed ancora Luciano Nobili, Simone Baldelli, Ignazio Corrao, Matteo Bassetti (infettivologo) e Beatrice Venezi (direttore d’orchestra).

La new entry della nuova stagione di Quarta Repubblica è Gene Gnocchi, che commenta con ironia i fatti della settimana.

Quarta Repubblica diretta 31 agosto 2020 la prima puntata

Dallo studio vuoto di Quarta Repubblica Nicola Porro ringrazia il pubblico che è pronto a seguirlo anche nella nuova edizione. Il giornalista introduce la new entry della stagione, ovvero Gene Gnocchi.

Il comico si lamenta scherzosamente che gli è stato affidato uno spazio fisico ristretto. E raccomanda a Porro di mantenere la distanza sociale (ricordiamo che Porro qualche mese fa era risultato positivo al Covid 19).

Il primo ospite della puntata è Matteo Salvini, in collegamento da Lecco. Porro chiede al leader della Lega, quale sia l’emergenza più importante da affrontare tra quella della salute, l’economia o i migranti. Secondo Salvini bisogna pensare in primis al lavoro. Spera che il Governo segue il modello Genova, semplificando la burocrazia. Il ponte di Genova è stato realizzato in un anno e mezzo senza tangenti, senza ritardi e senza incidenti sul lavoro.

Per quanto riguarda la prossima riapertura delle scuole, Salvini vuole comprendere in che modo verrà affrontato. Per lui è inconcepibile che un bambino di 6 anni possa indossare la mascherina per 5/6 ore. E’ indubbio che il suo utilizzo sia fondamentale. Ma dall’altro lato l’uso prolungato del dispositivo sanitario nuoce alla salute.

Quarta Repubblica il ristoratore suicida di Firenze

La trasmissione si occupa del caso del ristoratore suicida a Firenze. Luca Vanni, di 44 anni, si è tolto la vita pochi giorni fa. Il fratello Marco racconta che il fratello si è sentito abbandonato dallo Stato. Non aveva mai avuto debiti, ma ha vissuto molti momenti di difficoltà nella fase del lockdown.

Durante il drastico calo di fatturato nell’emergenza sanitaria, il Governo invitava gli imprenditori a ricorrere alla cassa integrazione e ai prestiti. Ma i prestiti generano di conseguenza altri debiti. E molti non se la sono sentita di chiedere aiuto alle banche.

Porro torna da Salvini per discutere del referendum e delle elezioni amministrative. Secondo alcuni le regionali siano importanti per dare un segnale politico su questo Governo. Secondo i sondaggi la Lega al momento si trova al 24,6%, seguito dal PD con il 19,8% e Fratelli d’Italia con 16,5%. Al quarto posto il Movimento 5 stelle con il 16,3%.

Inevitabili anche alcune domande sugli sbarchi. Le 20.000 persone che sono arrivate in 8 mesi, soprattutto da Tunisia e Bangladesh, sono gestibili. Ma a tutt’oggi il decreto Salvini non è stato attuato. Salvini, da Ministro dell’Interno, doveva apporre una firma per respingere l’ingresso delle navi abusive nelle acque territoriali italiane. Giampiero Mughini, ospite in studio con Porro, difende il leader della Lega spiegando che trova ridicolo che Salvini vada a processo il 3 ottobre a Catania per aver bloccato gli sbarchi.

Interviene Gene Gnocchi, scherza sul fatto che Salvini ultimamente abbia indossato spesso gli occhiali da vista. Per molti si tratterebbe di un escamotage per apparire più intellettuale. Invece il leader della Lega replica di essere semplicemente presbite.

Quarta Repubblica diretta 31 agosto emergenza scolastica

Congedato Matteo Salvini, Nicola Porro si occupa dell‘emergenza scolastica. Il Ministero dell’Istruzione ha pensato di acquistare banchi monouso con rotelle per mantenere la distanza sociale. In sei mesi di chiusura il Governo non ha dotato ancora molti istituti dei nuovi banchi. E tanto meno non ha pensato ad eseguire dei lavori di manutenzione e di messa in sicurezza degli istituti. Molte scuole infatti cadono a pezzi, vi sono crepe e muffe dappertutto.

Interviene a tal proposito il sottosegretario Francesca Puglisi che tenta di dare alcune delucidazioni su come affrontare il rientro a scuola, previsto il 14 settembre. Innanzitutto gli studenti dovranno misurarsi la febbre ogni mattina nelle proprie abitazioni.