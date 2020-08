Il game show con elementi da Candid Camera Deal with it – Stai al gioco torna il 31 agosto 2020, alle 20.30, su NOVE. Alla conduzione c’è sempre Gabriele Corsi che, in compagnia di un ospite VIP diverso ogni volta mette in difficoltà il concorrente proponendogli sfide di difficoltà crescente.

Fra i VIP che affiancano Gabriele Corsi nelle varie sfide sono previsti i The Jackal, Gigi e Ross e Tosca. Potete scoprire tutti i nomi degli ospiti della nuova edizione nella nostra anticipazione.

Deal with it – Stai al gioco è disponibile anche sul servizio in streaming gratuito Dplay.

Il format del programma

Il conduttore e il suo ospite selezionano una coppia a caso in un locale pubblico di Milano, Roma e, per la prima volta, anche Napoli.

Il concorrente prescelto viene microfonato di nascosto, e le telecamere disseminate nel ristorante lo riprendono mentre segue le direttive di Corsi e del suo ospite cercando di non farsi scoprire dal partner. Il montepremi in palio, in caso il concorrente riesca ad eseguire tutti gli ordini ricevuti, è di 2000 euro.

Gli ordini del conduttore e dei suoi ospiti possono portare alle più svariate conseguenze. Il gioco finisce solo se il concorrente dice ad alta voce “non sto al gioco”, se il suo partner scopre di essere vittima di una Candid, o se decide di uscire dal locale.

Deal with it Stai al gioco 31 agosto, la diretta

“Siamo tornati, state attenti. Potremmo essere ovunque…” inizia con queste parole del conduttore Gabriele Corsi la nuova edizione di Deal With It – Stai al gioco. Il primo ospite di stasera è il comico Gianluca Fubelli. Il secondo sarà il cantante Stefano Belisari, pseudonimo di Elio di Elio e le Storie Tese. La terza, infine, l’attrice comica Debora VIlla.

Gianluca Fubelli è già stato ospite di Deal With it, quindi sa bene come muoversi. Viene scelta la coppia da coinvolgere nel gioco. “Vorrei avere come giocatore il maschietto, per andare in controtendenza rispetto al solito” afferma Fubelli. In questa edizione il giocatore prescelto viene attirato verso il centro di controllo della trasmissione con un sms. Il numero della “vittima” viene ottenuto con un falso questionario.

Il giocatore si chiama Alessandro. La sua ragazza, invece, è Sabina.

Deal with it Stai al gioco 31 agosto, il primo e secondo livello

Per il primo livello viene chiesto ad Alessandro di fare dei complimenti a Sabina usando delle parole scelte da Fubelli e Corsi. La prima parola è fiore. La seconda cielo. Il concorrente parte bene e supera brillantemente il livello. Nonostante l’ultima parola, piombo, metta un po’ in difficoltà Alessandro. “Sei bella come il piombo.” dice lui. “Nel senso che sono ingrassata?” risponde lei.

Il secondo livello, invece, prevede che Alessandro sia eccessivamente premuroso con Sabina.