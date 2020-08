Battiti Live, 31 agosto 2020, puntata, diretta, cantanti, scaletta

Questa sera, 31 agosto 2020, alle ore 21.15 su Italia 1 l’ultima puntata di Battiti Live. Il festival musicale di Radionorba, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri ci offrirà ancora una volta la possibilità di ascoltare i brani più amati del momento e ballare sulle note dei tormentoni estivi. Il palco di Battiti Live in questa edizione è fisso ad Otranto, per motivi di sicurezza, ma non mancheranno piccoli interventi da varie parti della Puglia.

Apre l’ultima puntata di Battiti live Baby K con la sua “Non mi basta più”, il singolo tormentone creato in collaborazione con l’influencer Chiara Ferragni. Il brano è diventato virale su internet anche grazie alla popolarità della Ferragni ed è tra i più amati dell’estate 2020. Baby K canta poi un altro suo grande successo “Da zero a cento”.

Subito dopo tocca ad Irama, che dichiara di essere molto ispirato dalla notte, momento in cui riesce ad esprimere più facilmente quello che prova. Il giovane cantante propone la sua “Mediterranea”, un brano fresco e peperino, hit estiva esplosiva. La leggerezza lascia poi posto alla dolcezza di “Bella e rovinata”, una romantica ballata.

Irama ci saluta con Nera e lascia il posto a Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini con “La Isla”. Maria Sole le intervista e Giusy ed Elettra svelano che i momenti più divertenti del backstage del videoclip del brano sono stati quelli che le hanno viste alle prese con un serpente ed un pappagallo.

Elodie canta il suo brano estivo “Guaranà”. Al termine dell’esibizione Elisabetta le domanda: “Hai già scelto il prossimo cocktail da mettere in musica?”. “Non lo so sai? Forse lo spritz” – risponde simpaticamente lei.

Collegamento con Lecce, dove Fedez fa ballare il pubblico con il brano “Bimbi per strada”. Il cantante lancia poi un appello per i lavoratori dello spettacolo e per quelli del turismo, due categorie duramente colpite dalla crisi economica post emergenza Covid 19.

Si torna ad Otranto dove Elodie interpreta “Andromeda”, canzone con la quale ha partecipato allo scorso Festival di Sanremo.

Rimanendo in tema kermesse, Francesco Gabbani canta “Viceversa”, brano che si è classificato secondo proprio nel corso dell’ultima edizione del Festival. Gabbani propone anche l’ultimo singolo, “Il sudore appiccica” e “Tra le granite e le granate”. Il cantante è instancabile e balla e salta, in lungo e largo, con un entusiasmo trascinante.