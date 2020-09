Stasera in Tv giovedì 3 settembre. Carlo Conti conduce su Rai 1 l’evento benefico Chi vincerà la partita del cuore? Su Rai Movie è previsto il film thriller del 2000, Le verità nascoste con Harrison Ford.

Stasera in Tv giovedì 3 settembre 2020 programmi reti generaliste

Su Rai 1, alle 21.25, va in onda Chi vincerà la partita del cuore? Carlo Conti conduce l’evento benefico dallo stadio di Verona. Si sfidano quattro squadre, sia maschili che femminili. E dalle due partite eliminatorie da 30 minuti, usciranno le due finaliste. A capitanare le squadre Salmo, Gianni Morandi, Raoul Bova ed Alessandra Amoroso.

Su Canale 5, alle 21.20, proseguono le repliche di Zelig, con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Rivediamo le puntate del comic show andate in onda dal Teatro Arcimboldi di Milano del 2010. Nel cast, tra gli altri, Teresa Mannino, Enrico Brignano e Giovanni Vernia.

Stasera in Tv giovedì 3 settembre 2020 I film sulle reti generaliste

Su Rai 2, alle 21.25, è previsto il film thriller del 2019, Tutto per la mia famiglia con Jennie Garth. La moglie e la figlia di David non riescono a credere che sia tolto la vita. E decidono così di indagare autonomamente sulla morte dell’uomo. La consorte scopre che il marito in realtà è stato ucciso.

Infine Rete 4, alle 21.25, trasmette il film drammatico del 2008, Come un uragano con Richard Gere. Adrienne, dopo essere stata tradita dal marito, decide di gestire un hotel nel North Carolina. Qui incontra Paul, l’unico cliente dell’albergo. Grazie ad un uragano che incombe sulla città, il rapporto tra Adrienne e Paul diventa sempre più intimo.

I film trasmessi su Rai Movie, Paramount

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film thriller del 2000, Le verità nascoste con Harrison Ford. Claire ha iniziato percepire delle fantomatiche presenze nella villa dove risiede. Secondo il marito le sue visioni sono solo la conseguenza di un incidente che ha avuto ma…

Infine Paramount Network, alle 21.10, va in onda il film commedia 2010, Letters to Juliet con Amanda Seyfred. L’americana Sophie si trova in vacanza a Verona con il fidanzato. Qui trova un lettera d’amore scritta 50 anni fa da una donna misteriosa. La ragazza decide di contattarla per cercare insieme l’uomo di cui era innamorata.

I film stasera su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film fantascienza del 2015, Mad Max: fury road con Tom Hardy. In un futuro apocalittico, l’Australia è ormai diventata un deserto e i pochi abitanti rimasti fanno di tutto per sopravvivere. Max, ex poliziotto, è ossessionato dalla perdita dei famigliari durante i primi tempi del collasso globale. Ma un giorno viene catturato da un gruppo di guerrieri.

Inoltre su Premium Cinema 2, alle 21.15,è previsto il film drammatico del 2019, Il Cardellino con Ansel Elgort. La mamma del giovane Theodore muore a seguito di un attacco terroristico in un museo di New York. Il giorno dopo il tredicenne ruba il dipinto “Il cardellino” per nasconderlo nel suo appartamento.

Infine Premium Cinema 3 , alle 21.15, manda in onda il film commedia del 2011, Anche se è amore non si vede con Ambra Angiolini. Salvo e Valentino sono i proprietari di una società che si occupa di servizi per il turismo. Quando Valentino viene lasciato dalla fidanzata, Pur di vederlo felice, Salvo tenta di trovargli una nuova compagna.

I film trasmessi su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film thriller del 2019, Strange but true con Nick Robinson. Cinque anni dopo la morte del fidanzato, una ragazza si presenta a casa della famiglia di lui dicendo di essere incinta. La madre del ragazzo tenterà di scoprire la verità.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 1997, L’affido una storia di violenza con Denis Menochet. Miriam ed Antoine dopo il divorzio ottengono l’affido condiviso del figlio. Lui però inizierà a perseguitare la moglie ed il bambino.

Inoltre Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film avventura del 2018, Bernie ed il delfino con Logan Allen. Due fratelli si affezionano al delfino Bernie. E tentano di fermare alcune persone che vogliono distruggere il suo habitat.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film thriller del 2008, La rapina perfetta con Jason Statham. Terry ha deciso di cambiare vita allontanandosi dalla criminalità. Ma un giorno una ragazza lo convincerà ad organizzare una rapina.

Infine Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film thriller del 2015, Regali da uno sconosciuto, con Rebecca Hall. Simon e Robin vivono un’esistenza tranquilla fino a quando un ex compagno di liceo di lui, farà riemergere alcuni segreti del passato.