Il nuovo programma di Antonella Clerici E’ sempre mezzogiorno slitta a lunedì 28 settembre. Tre settimane dopo che il day time di Rai 1 prende ufficialmente il via, ovvero il 7 settembre, la conduttrice ritrova finalmente il suo posto nel palinsesto della prima rete.

E’ sempre mezzogiorno i motivi dello slittamento

Stefano Coletta, responsabile di Rai 1, ha spiegato che il motivo dello slittamento della data di partenza è dovuto solo a motivi di organizzazione. E’ sempre mezzogiorno è un programma complesso, ha detto Coletta. Ed ha bisogno di maggiore preparazione. Tra l’altro ogni giorno è previsto un collegamento con la tenuta di campagna della Clerici ad Arquata Scrivia.

La conduttrice mostra al pubblico di Rai 1 immagini suggestive e poetiche del bosco che circonda la sua villa. Questo spazio quotidiano vuole essere una immersione nella natura. E, nel periodo che stiamo vivendo, acquista maggiore significato. Il programma vuole, infatti, rappresentare anche un ritorno agli antichi valori.

La Clerici si occupa di quanto accade in Italia a mezzogiorno. Da Nord a Sud, racconta le storie di provincia più significative. Documenta la vita di un paese che vive, si muove, chiacchiera, fa la spesa. Fino al momento del pranzo in cui gli italiani si mettono a tavola.

La cucina ha ancora un ruolo fondamentale. Infatti viene riprodotta una cucina di campagna caratterizzata da una grande tavola, luogo dove si consuma il pranzo preparato. C’è anche un grande spazio cooking con fornelli e frigo.

Poi c’è lo spazio dedicato all’orto.

Il cast del programma di Antonella Clerici

Nel cast del programma ci sono Alfio il fattore, Ambra Romani chiamata La fatina dei dolci, Daniela Scrobogna Il decanter e Fulvio Marino Il panificatore. Questi personaggi daranno

Accanto alla padrona di casa ci sono anche tre nonne che insegnano ai telespettatori le ricette della tradizione italiana.

Dalla cucina, poi, ci si sposta in salotto. E qui si svolge l’altra parte del programma. Innanzitutto Antonella Clerici rispolvera uno spazio dedicato ai giochi al telefono con il pubblico. Come ai tempi dei vecchi collegamenti.

L’ultima novità è la presenza di uno spazio dedicato all’attualità. La Clerici, ogni giorno, fa riferimento ai fatti della vita e della cronaca. E si avvale della collaborazione con le strutture giornalistiche Rai.

Questa appendice informativa è stata voluta dal direttore Coletta che ha voluto dare un’impronta più giornalistica al suo day time.

E’ sempre mezzogiorno va in onda dallo studio M2 del Centro di Produzione Rai di Milano in via Mecenate.