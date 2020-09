Due nuove puntate di Linea verde tour e Linea verde Radici sono in onda sabato 5 settembre. L’appuntamento è su Rai 1 rispettivamente alle 11.55 e alle 12.25.

Linea verde tour e Linea verde Radici sabato 5 settembre

Tornano i conduttori di Linea verde tour Federico Quaranta, Giulia Capocchi e Peppone. In questa puntata raccontano il loro viaggio in Lucania. Esplorano insieme il territorio del Parco Regionale Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane, un luogo ideale per incontrare biodiversità, storia, sapori e anche divertimento.

A Castelmezzano, oltre a perdersi nelle viuzze del centro storico, i conduttori arrivano sulla “scala normanna”. Scolpita nella roccia come punto di avvistamento dell’avamposto militare, sembra di toccare il cielo. Un’esperienza che, sulle Dolomiti lucane, è davvero a portata di mano. Grazie al “volo dell’angelo”, infatti, è possibile godere di un’attrazione unica, volando – assicurati a un cavo – a una velocità superiore ai 100 chilometri orari.

Si ha così una visuale perfetta su cime e valli tra Castelmezzano e Pietrapertosa. E’ l’altro borgo del Parco che, nel suo impianto urbanistico, conserva ancora le tracce della dominazione saracena.

Il pubblico potrà esplorare inoltre gli spettacolari percorsi naturalistici tra cui il Sentiero delle sette pietre e il ponte nepalese. Si raggiungono, infine, borghi incantanti come il paese abbandonato di Campomaggiore vecchio.

Non mancherà l’attenzione all’enogastronomia del territorio e all’allevamento di specie autoctone come la capra grigia lucana, il suino nero e la mucca podolica.

Linea Verde Tour è un progetto realizzato in collaborazione con RaiCom, che si prefigge di dare alle regioni uno spazio narrativo per raccontare in profondità territori ricchi di storia e tradizioni, miti e leggende.

Linea verde radici 5 settembre

Che è accaduto dal terribile terremoto che ha fatto tremare e crollare il centro Italia nel 2016? Linea Verde Radici in questa puntata va nelle Marche a conoscere le storie di chi ha subito i maggiori danni dal sisma.

Il programma si reca sulle cime dei Monti Sibillini, a cavallo tra Marche e Umbria, gli stessi monti che Giacomo Leopardi chiamava “Azzurri”. Qui Federico Quaranta visita, accompagnato da una postina, un paese totalmente distrutto, Arquata del Tronto.

Poi ci si sposta nei paesi limitrofi. Qui viticoltori, giovanissimi allevatori, carbonai, produttori di pasta e agricoltori hanno saputo rinascere e ricostruire il loro lavoro ricreando un legame sinergico con la propria terra. Uomini e donne che sanno che anche quando la natura è matrigna sempre dalle proprie radici occorre ripartire, ricominciare, rinascere.

Gli autori dei due programmi

Gli autori di Linea verde tour sono: Giuseppe Bosin, Sara Bonetti, Yari Selvetella e Andrea Caterini. La regia è firmata da Gian Marco Mori e Andrea Rovetta.

Linea Verde Radici invece, è un programma di Francesco Lucibello, Andrea Caterini e Gian Marco Mori che ne firma anche la regia. La realizzazione è curata dalla società Alter Ego.