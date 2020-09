Stasera in Tv venerdì 4 settembre. RaiUno trasmette l’incontro calcistico di Nations League Italia- Bosnia ed Erzgovina. Mentre Nove e Real Time trasmettono la prima puntata della nuova edizione di Bake off Italia: dolci in forno, con Benedetta Parodi.

Stasera in Tv venerdì 4 settembre 2020 programmi reti generaliste

Su Raiuno, alle 20.30, Calcio Nations League: Italia-Bosnia ed Erzegovina. Riparte da Firenze il cammino della Nazionale allenata da Roberto Mancini. Allo Stadio Artemio Franchi gli Azzurri affrontano infatti la formazione bosniaca nel primo turno di Nations League, il torneo continentale nato nel 2018 che vede impegnati 55 Paesi divisi in quattro raggruppamenti.

Su Rai 5, alle 21.15, concerto: Duomo di Milano: Requiem di Verdi. Il maestro Riccardo Chailly dirige l’Orchestra del Teatro alla Scala nella Messa da Requiem di Verdi, per soli coro e orchestra. Nel cast Tamara Wilson, Elina Garanca, Francesco Meli e Ildar Abdrazakov.

Su Canale 5, alle 20.40, il varietà Paperissima sprint. Per restare allegri durante o dopo la cena, niente di meglio dei divertenti filmati scelti dalla redazione di Antonio Ricci. Appartengono alla famiglia di “Striscia la notizia” anche i conduttori: Vittorio Brumotti, il Gabibbo, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. A seguire, il film turco “Eternal love”.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor – Il sogno 2018. Secondo appuntamento con i momenti più emozionanti dell’edizione 2018 condotta da Alessandro Cattelan. Due anni fa, in giuria, c’erano Mara Maionchi, Fedez, Lodo Guenzi e Manuel Agnelli, che quest’anno tornerà dopo un anno di stop.

Su Nove, alle 21.25 e su Real Time, alle 21.20, il talent Bake Off Italia: dolci in forno. La prima puntata dell’ottava edizione del talent condotto da Benedetta Parodi. Confermati i giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio, Damiano Carrara. A loro si aggiunge Csaba dalla Zorza.

I film di questa sera venerdì 4 settembre

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1993, di James Ivory, Quel che resta del giorno, con Anthony Hopkins. Durante un viaggio, il maggiordomo Stevens ricorda i suoi 40 anni di lavoro. Orgoglioso di servire il proprio padrone, ha trascurato il padre infermo e la donna che ha amato.

Su Iris, alle 21.00, il film commedia del 2008, di Dany Boon, Giù al Nord, con Dany Boon, Kad Merad. Il dirigente delle poste francesi Philippe viene trasferito per punizione a Bergues, nel Nord della Francia. Convinto che la sua destinazione sia un luogo inospitale, dovrà ricredersi.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film commedia del 2001, di James Mangold, Kate & Leopold, con Hugh Jackman, Meg Ryan. New York, 1876. Il duca Leopold si ritrova all’ improvviso nel 2001, dove incontra la grintosa manager Kate. La sua galanteria farà breccia nel cuore della donna.

I film stasera su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2019, di Gianni Costantino, Tuttapposto, con Roberto Lipari. Roberto studia in un ateneo i cui docenti si distinguono per nepotismo, corruzione e assenteismo. Così realizza un’ App denominata “Tuttapposto” per valutare l’operato dei professori, sconvolgendo il sistema.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2003, di Jonathan Mostow, Terminator 3 – Le macchine ribelli, con Arnold Schwarzenegger. Un nuovo e sofisticato cyborg dalle sembianze femminili viene inviato per eliminare John Connor, leader della resistenza umana contro le macchine. Ma a proteggerlo c’è il vecchio T-101.

Infine su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2009, di Ron Howard, Angeli e demoni, con Tom Hanks, Ewan McGregor. Il professor Robert Langdon, esperto di simbologia, ha tempo fino a mezzanotte per sventare una terribile congiura che potrebbe distruggere Roma e la Città del Vaticano.