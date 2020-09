La Partita del Cuore, in onda stasera 3 settembre 2020 su Rai 1 dalle 21.25, cambia format. La ventinovesima edizione, chiamata Chi vincerà La Partita del cuore? – Edizione Speciale 2020, mette in campo 4 capitani e 4 squadre che si sfidano in un mini torneo, a sfondo benefico, dedicato ai lavoratori dello spettacolo. Conduce la diretta Carlo Conti.

Chi vincerà la Partita del Cuore? – Edizione Speciale 2020 fa parte, come anche i Seat Music Awards, del progetto nazionale Da Verona accendiamo la musica, prodotto dalle principali organizzazioni e istituzioni della musica italiana.

Le prime partite eliminatorie durano solo 30 minuti. Quindi, le squadre vincitrici si contendono la finale nello stadio Bentegodi di Verona.

Potete seguire La Partita del Cuore 2020 anche in streaming sul servizio gratuito RaiPlay.

La Partita del Cuore 3 settembre, i capitani e le squadre

Le 4 squadre sono composte di 11 giocatori titolari, senza riserve o sostituzioni. Tutte e 4 le squadre sono coordinate dalla Nazionale Cantanti che ha organizzato le partite e l’evento nella sua interezza.

I capitani selezionati dal presidente della Nazionale Cantanti, Enrico Ruggeri, sono: Alessandra Amoroso, Raoul Bova, Gianni Morandi e Salmo. Gli artisti hanno selezionato personalmente i loro team per la sfida, scegliendo calciatori di professione, lavoratori nel mondo dello spettacolo e altri artisti, sia donne che uomini.

I comici Pio e Amedeo si sono scherzosamente auto eletti presidenti delle squadre, ma scendono anche in campo. Milena Bertolini gioca nella squadra di Alessandra Amoroso, Paolo Maldini e Stefano Pioli nella squadra di Raoul Bova. Paolo Bonolis e Dida (Nelson de Jesus Silva) militano in quella di Gianni Morandi, mentre Eros Ramazzotti e Massimo Giletti sono nella squadra di Salmo.

La Partita del Cuore 3 settembre, la diretta

Carlo Conti introduce i quattro capitani delle squadre che si confrontano stasera. Quindi, viene effettuato il sorteggio, per decidere chi inizierà a giocare per primo. “Serve una mano vergine, innocente.” dice Conti. Per il sorteggio sceglie Giorgio Panariello. “Tu sei vergine?” chiede il presentatore. “Sarei bilancia veramente.” scherza lui.

La prima squadra a scendere in campo è quella di Massimo Giletti. Giocherà contro il Team di Salvo. Quindi, la seconda partità sarà giocata fra il team di Alessandra Amoroso e quello di Gianni Morandi.

Vengono presentati alcuni dei membri delle varie squadre. Gianni Morandi, ad esempio, può vantare fra le sue fila il portiere campione del mondo Dida. Entra in campo la terna arbitrale. E in breve inizia la prima delle tre partite di stasera. Alberto Rimedio e Antonio di Gennaro commentano tutti i match, e iniziano presentando nel dettaglio le formazioni delle due squadre.

Di seguito, la squadra di Giletti:

Questa, invece, è la formazione di Salmo:

La Partita del Cuore 3 settembre, la prima partita

Le due squadre sono bilanciate, ma forse devono ancora scaldarsi. Nessuno dei due team in realtà pare avere la grinta necessaria per superare l’altro. Nel frattempo, a bordo campo Carlo Conti parla con i Vip presenti in panchina nel ruolo di supporter. Fiorella Mannoia sta scattando delle fotografie.

Si parla di musica dal vivo, di Verona, e dell’importanza degli eventi che segnano l’inizio della ripresa delle attività per gli addetti ai lavori nel mondo dello spettacolo.

Eros Ramazzotti pare avere un piccolo incidente in campo, ma dopo una passata di ghiaccio spray è pronto per tornare in campo. Poco dopo, Salmo ha la prima occasione di goal. Si trova da solo con altri due compagni davanti alla porta, ma alla fine l’ex portiere professionista Gianello riesce a deviare il pallone.

Un’altra occasione per i rosa di Salmo. Un calcio di punizione sul limitare dell’area. Ancora una volta, Gianello risolve brillantemente.

La squadra bianca di Giletti non riesce a ingranare fino alla fine. Se entro la fine dei 30 minuti di durata della partita non ci fosse un vincitore, si andrebbe ai rigori.