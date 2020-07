Torna su Real time Bake off Italia con l’edizione 2020. L’appuntamento è a partire da venerdì 4 settembre in prima serata. Il cooking show dedicato alla pasticceria da forno è giunto all’ottavo anno di presenza in video sul canale 31 del digitale terrestre.

Bake off Italia 2020 giuria, puntate, Bake off sotto un tetto

Bake off Italia – Dolci in forno è il titolo di punta del canale del digitale terrestre. Torna al timone la conduttrice storica Benedetta Parodi.

Ma ci sono novità, ad iniziare dalla commissione giudicatrice. Infatti la giuria si rinnova anche quest’anno.

Accanto ai confermatissimi giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia d’Onofrio, si aggiunge Csaba dalla Zorza. Scrittrice, conduttrice televisiva e personaggio del piccolo schermo legato alla cucina, Csaba è una chef diplomata in cucina tradizionale francese alla scuola parigina “Le Cordon Bleu”.

Le novità riguardano anche il tendone dove tradizionalmente si svolge la gara pasticcera.

Allestito in Villa Borromeo d’Adda ad Arcore, l’interno del tendone richiama i paesaggi dei dipinti di Paul Gauguin. E diventa una casa dal sapore eco-tropical-green.

Le registrazioni dell’ottava edizione sono iniziate a metà giugno. E stanno per concludersi.Le puntate previste si concludono alla fine di novembre. Ed a seguire, a dicembre, torna Junior Bake off presentato per la prima volta da Flavio Montrucchio.

Il conduttore è stato confermato anche alla guida di un altro spin off del cooking sulla pasticceria. Si tratta di Bake off – dolci sotto un tetto dedicato alle famiglie italiane.

La serata dolce di Real Time del venerdì nel 2021 è caratterizzata anche dal ritorno di Cake star con Katia Follesa e Damiano Carrara.

Bake off dove eravamo rimasti

La settima edizione di Bake Off Italia, andata in onda nell’autunno 2019, è stata vinta da Martina Russo. 20 anni, bolognese, ha scritto il libro di ricette personali offerto dal programma a chi si classifica primo alla fine della lunga gara. La giovane aveva un desiderio: aprire una pasticceria di nome Priscilla in onore della nonna. Da lei aveva imparato a stare ai fornelli.