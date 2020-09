Storie italiane diretta 7 settembre, Eleonora Daniele oggi su Rai 1, ospiti

Con la diretta di oggi, lunedì 7 settembre, Eleonora Daniele inaugura su Rai 1 la nuova edizione di Storie italiane. L’appuntamento è per questa mattina alle 9:55, dagli studi di Saxa Rubra. Il programma dedicato alla cronaca e all’attualità mantiene la formula della passata stagione, a metà tra racconto e approfondimento. La regia è di Giuseppe Bucolo.

Storie italiane diretta 7 settembre, Eleonora Daniele torna da oggi su Rai 1

Storie italiane torna su Rai 1, a poco più di tre mesi dall’ultima puntata. Eleonora Daniele e gli autori hanno voluto mantere la struttura apprezzata dal pubblico nella passata stagione. Dunque, il programma resta diviso in due. Nella prima parte, racconta in presa diretta i fatti di cronaca e gli aggiornamenti sull’attualità. Mentre, nella seconda approfondisce i temi sollevati dalle storie raccontate, in un’ottica collettivamente rilevante.

Durante la presentazione, Eleonora Daniele ha voluto rimarcare il contatto cercato con il pubblico. “Vogliamo raccontare le storie delle persone comuni, con i loro problemi quotidiani”, ha spiegato. Come ha già fatto in passato, Storie italiane torna ad affrontare temi quali la violenza contro le donne, l’emergenza abitativa, i diritti dei disabili, la tutela dell’infanzia. Vuole, però, fare luce anche sulle difficoltà degli italiani per la crisi innescata dalla COVID-19. Prova a farlo raccontando le tante storie arrivate in redazione in questi mesi.

Inoltre, in studio tornano gli ospiti per animare il dibattito. Ma solo fino ad un massimo di tre per ogni finestra del programma.

Nelle ultime settimane, si è parlato molto della vita personale di Eleonora Daniele. La conduttrice ha dato alla luce una bambina, Carlotta, a pochi giorni dall’ultima puntata della passata edizione. A chi le ha chiesto come farà a conciliare la maternità con il lavoro, la conduttrice ha spiegato che abita poco distante dalla studio da cui va in onda e potrà tornare a casa appena dopo la fine del programma. Del resto, ha sempre detto di voler rispettare gli impegni lavorativi anche dopo la gravidanza.

La diretta della prima puntata

Eleonora Daniele inizia la prima puntata di Storie italiane da protagonista. Si confessa in un video: “Sono stati mesi estremamente intensi, forti. Mi sono ritrovata ad essere una donna in gravidanza, che lavorava e per di più in un periodo di Covid. Ho pensato potesse essere un speranza in più per tante donne”.

Poi, in diretta, saluta i telespettatori e li ringrazia per il supporto e l’affetto ricevuto. L’argomento di apertura è proprio la maternità. Storie italiane inizia la stagione dal caso del piccolo Gioele, bambino di 4 anni morto insieme alla madre Viviana a Caronia (Messina), lo scorso agosto. Vittorio Introcaso è l’inviato sul luogo del ritrovamento dei resti del piccolo. Vigili del Fuoco e Polizia Scientifica stanno setacciando di nuovo la zona per cercare dettagli in grado di fare luce sulla vicenda.

Al momento, la dinamica dei fatti è misteriosa. Si sa che Viviana era una madre in difficoltà, scesa dall’auto con il figlio in braccio dopo un piccolo incidente stradale, in cerca di aiuto. Cosa sia realmente successo dopo non si sa. L’incidente è avvenuto ad inizio agosto, mentre i resti di Gioele sono stati ritrovati più di dieci giorni dopo, qualche centinaio di metri distanti

Ospite in studio c’è la criminologa Roberta Bruzzone. Pone l’attenzione su un dettaglio: la donna è scesa dall’auto, ha scavalcato il guard rail e si è avventurata per le campagne senza che nessuno si fermasse ad aiutarla. Secondo la madre, intervistata da Storie italiane, Viviana non ha aspettato i soccorsi perché non era razionale dopo l’incidente. Insinua che possa aver visto qualcosa di scomodo e per questo sia stata punita. Inolrte, ribadisce la linea critica della famiglia su come sono state condotte le indagini.

Catherine Spaak critica Eleonora Daniele e Storie Italiane

In studio c’è anche la Psicologa Anna Rita Parsi, che dice: “Sono le parole di una mamma e di una famiglia che si difende. Ma con tutto il rispetto dico che queste sono cronache di una morte annunciata. Molto probabilmente ci sono stati segnali disattesi, magari per la difficoltà di accettarli”.

Subito dopo, prende la parola un’altra ospite, l’attrice Catherine Spaak: “Non ho seguito la storia perché non ero in grado di farlo. Non sono un medico, non sono, una psichiatra, non sono un medico legale e mi dissocio dall’accanimento con cui si danno notizie su questo fatto. Non avrei voluto sentirle nemmeno qui, perché ero venuta per un altro motivo. Non sono d’accordo che si facciano trasmissioni e si raccontino dei dettagli che credo e spero tante persone non vorrebbero condividere in pubblico”.