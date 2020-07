Stefano Coletta ha annunciato che i palinsesti di Rai 1 in autunno includono la presenza di Maria De Filippi. La notizia, finalmente confermata dal direttore di Rai 1, non ha colto di sorpresa i bene informati perchè l’indiscrezione era nell’aria.

Palinsesti Rai 1 autunno arriva la De Filippi il 25 novembre

L’appuntamento con Maria De Filippi è per il 25 novembre, giorno in cui si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il programma è naturalmente in prima serata ed accanto alla conduttrice di Cologno Monzese c’è l’attrice Sabrina Ferilli. Ma la De Filippi e Coletta hanno voluto un tris di donne alla gestione di uno show che è fatto di riflessione e approfondimento sulla drammatica tematica che coinvolge le donne a livello planetario. Per cui accanto alle due signore c’è anche Fiorella Mannoia da sempre sensibile a tutto ciò che riguarda la figura femminile.

Le tre sono amiche nella vita, ha detto Coletta. Per cui si sarà una grande quota di improvvisazione. Il tutto è inframmezzato dall’arrivo di ospiti che danno il proprio contributo. Naturalmente la chiave di lettura è l’intrattenimento basato su una riflessione ed un invito a cambiare registro. Le tre signore occupano la prima e la seconda serata in un programma che il direttore di Rai 1 ha definito l’evento dell’autunno.

Coletta difende la scelta. Ribadisce di essere un profondo femminista e che la retorica legata alla figura della donna deve scomparire. La violenza sulle donne deve assumere una valenza culturale.

La liberatoria Mediaset per la De Filippi

Per arrivare a Rai 1 Maria De Filippi ha chiesto ed ottenuto la liberatoria da parte di Cologno Monzese a cui è legata da un contratto in esclusiva. Contratto che è stato più volte infranto nel corso degli ultimi anni. Ricordiamo, ad esempio, la presenza della De Filippi al festival di Sanremo del 2017 accanto a Carlo Conti. Inoltre non sono mancate molte ospitate della signora Costanzo in programmi Rai tra i quali Che tempo che fa con Fabio Fazio.