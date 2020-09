Giovanni Floris torna oggi, 8 settembre, con la nuova edizione del programma DiMartedì. Il talk è in onda tutti i martedì nella prima serata di La7. Gli argomenti oggetto di dibattito, in compagnia di ospiti in studio o in collegamento, spaziano dalla politica all’economia nazionale e internazionale.

In particolare, il referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre è uno degli argomenti cardine della serata. Inoltre, è dedicato spazio alle prossime elezioni regionali. Attenzione puntata, naturalmente sull’emergenza Covid19, con le ultime notizie sulla ricerca di un vaccino sicuro.

Assente l’intervento satirico di Gene Gnocchi in questa edizione. Il comico, infatti, si è trasferito a Quarta Repubblica. Invece, come di consueto, Nando Pagnoncelli propone i risultati di vari sondaggi effettuati nei giorni precedenti la messa in onda.

DiMartedì 8 settembre, la diretta

Il primo ospite di stasera a DIMartedì è Alessandro Gassman. L’argomento è il brutale omicidio avvenuto a Colleferro. “E’ come se fossimo assuefatti dalla violenza che ci circonda. E questo è molto pericoloso.” afferma l’attore.

Anche il ministro della salute Speranza è ospite a DiMartedì. “A che punto siamo con l’emergenza Covid?” chiede Floris al ministro “Tra pochi mesi avremo notizie incoraggianti sui vaccini. Siamo in una condizione migliore di molti paesi europei. Guai però a pensare che sia finita, stiamo convivendo con il virus” risponde Speranza.

“Nelle scuole abbiamo ricostruito un sistema di sorveglianza sanitaria che da anni si era perso. Negli anni ’60 esisteva la medicina scolastica. Se c’è un caso positivo a scuola non lasceremo soli presidi e insegnanti” dichiara poi Speranza.

“Perchè non si possono fare tamponi e controlli più diffusi?” chiede il conduttore al ministro. “In questa fase di convivenza avremo bisogno di fare più test possibile, ma le strutture sono già impegnate sul territorio, e sono pronte.” risponde Speranza.

DiMartedì 8 settembre, Ilaria Capua

La virologa Ilaria Capua è il terzo ospite in collegamento dalla Florida, dove vive e lavora, con DiMartedì. Anche lei è d’accordo sul fatto che “il virus sta continuando a circolare. Io sono ottimista per l’Italia, il numero di casi gravi è a livelli bassissimi.”.

“Questa fase di convivenza implicherà la perdita di alcune vite?” chiede Floris. “Credo che questa situazione ci obbligherà a cambiare dei comportamenti, come fu ai tempi dell’HIV. La mascherina va vista un po’ come il nuovo profilattico. Va utilizzato in alcune situazioni, senza renderlo uno strumento odioso.” risponde la dottoressa Capua. “Il virus non guarda in faccia a nessuno, non si può fregare, non è astuto. Fa il suo decorso.” continua poi Capua.