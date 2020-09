Boss in incognito diretta 8 settembre, Max Giusti torna su Rai 2

Questa sera, martedì 8 settembre, dalle 21:20 seguiremo in diretta su Rai 2 la prima puntata di Boss in incognito. Il docu-reality che mimetizza gli imprenditori tra i dipendenti delle loro stesse aziende, si riaffaccia sul piccolo schermo a due anni dall’ultima edizione. Quattro le nuove puntate previste. Mentre, la conduzione è di Max Giusti, a sua volta di ritorno in Rai dopo l’esperienza a NOVE.

Boss in incognito diretta 8 settembre – Il ritorno in Rai di Max Giusti

Il format di Boss in incognito rimane in gran parte lo stesso. Le telecamere seguono un imprenditore che sveste i panni del dirigente, indossa quelli del dipendente e, in incognito, lavora per alcuni giorni con il suo personale. Tuttavia, con l’arrivo di Max Giusti cambia il ruolo del conduttore. Non più solo narratore di ciò che succede, ma infiltrato in prima persona al fianco dell’imprenditore. Protagonista della prima puntata è Francesca Ossani, Presidente dell’azienda produttrice di patatine Crik Crok.

Dopo le conduzioni di Gabriele Corsi, Flavio Insinna, Nicola Savino e Costantino Della Gherardesca, Max Giusti torna su Rai2 cercando di far vedere da subito la sua impronta. Il comico e conduttore romano era passato al gruppo Discovery nel 2016. All’epoca, l’intenzione dell’editore era di creare un nuovo angolo generalista nei palinsesti italiani. Un esperimento riuscito solo in parte, tanto che Max Giusti non ha poi rinnovato il suo contratto.

I telespettatori di Rai 2 lo hanno già rivisto sulle frequenze di Viale Mazzini, ma solo come concorrente di Pechino Express al fianco di Marco Mazzocchi.