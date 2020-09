Stasera in tv 16 settembre 2020. Rai 1 propone la prima puntata della nuova edizione di Ulisse, il piacere della scoperta. Chi l’ha visto va in onda su Rai 3, mentre su Canale 5 inizia la nuova edizione di Temptation Island, condotta da Alessia Marcuzzi. Di seguito vi proponiamo la programmazione completa per stasera.

Stasera in tv 16 settembre 2020 – programmi Rai

Su Rai 1 alle 21.15 la prima puntata della nuova edizione di Ulisse: il piacere della scoperta. Il titolo è Sotto il cielo di Roma. In compagnia del conduttore Alberto Angela siamo condotti in un viaggio attraverso i luoghi più affascinanti e iconici della capitale.

Gli episodi 17 e 18 della terza stagione di The Good Doctor sono trasmessi su Rai 2 dalle 21.20. Si intitolano rispettivamente Ossessione e Cuore spezzato. Il legame di Shaun con Lea è evidente per tutti, anche per Carly. Che inizia a pensare di farsi da parte per il bene del suo amato fidanzato.

Chi l’ha visto? è trasmesso su Rai 3 alle 21.20. Condotto da Federica Sciarelli, il programma si occupa da anni di rintracciare persone scomparse sul territorio nazionale. Questa sera la conduttrice si occupa del caso della mamma di Amelia, Barbara Corvi, scomparsa misteriosamente nel 2009.

Stasera in tv 16 settembre 2020 – programmi Mediaset

Rete 4 trasmette alle 21.27 il film Forever Young, di Fausto Brizzi. Un uomo che diventa nonno all’improvviso, un radiofonico noto negli anni ’80 che non trova più lavoro, e due donne che decidono di uscire con ragazzi molto più giovani di loro sono alcuni dei protagonisti di Forever Young. Il film, infatti, racconta le storie di uomini e donne che, superati i 40 anni, iniziano a sentire il peso dell’età, ma decidono di non arrendersi e vivere le loro vite al massimo.

Su Canale 5 inizia la nuova edizione di Temptation Island, condotto da Alessia Marcuzzi. Arrivate al villaggio Is Morus Relais in Sardegna, le coppie sono divise fra due strutture: una per i fidanzati, una per le fidanzate. Quindi, i 12 partecipanti devono resistere per 21 giorni alle avance dei tentatori e delle tentatrici. Quante coppie scoppieranno, e quante resisteranno?

Rambo, film cult action con Sylvester Stallone, è trasmesso alle 21.30 su Italia 1. John Rambo è un reduce del Vietnam che vuole solo condurre una vita serena nella sua città, Hope. Le circostanze, però, lo porteranno a combattere contro il suo stesso paese.

I programmi La7, TV8 e Nove

Su La7 è in onda una puntata del documentario Atlantide, a partire dalle 21.15. Il programma di stampo documentaristico approfondisce e spiega tramite servizi e testimonianze argomenti di storia, cultura generale e scienza. Conduce Andrea Purgatori.

Alle 21.30 su TV8 è trasmesso il film Dead Man Down – Il sapore della vendetta. Victor (Colin Farrell), ex soldato ungherese, da anni pensa solo a vendicare la morte della moglie e dalla figlia. Il mandante è Alphonse (Terrence Howard), un potente boss di New York per cui Victor lavora. L’occasione si presenta quando scopre che un killer abilissimo è sulle tracce di Alphonse.

Continuano le indagini e le testimonianze choc di Avamposti – Roma criminale, su NOVE alle 21.25. Il documentario racconta la vita delle periferie più malfamate nelle nostre città. Luoghi dove la legge non arriva, e l’unica regola che vale è quella della sopravvivenza del più forte.

I film in onda su Sky Cinema

Su Sky Cinema Canale 303, alle 21.15 è proposto il cult Ritorno al Futuro. Il celebre film che ha creato il mito della Delorean, automobile usata dallo scienziato “Doc” Brown per costruire una macchina del tempo.

Infine, Sky Cinema Canale 313 trasmette alle 21.15 Una notte da Leoni 2. La formula della commedia resta la stessa del primo capitolo: 5 amici si perdono a Bangkok durante una notte di follie ed eccessi. La mattina dopo, uno di loro è sparito, e nessuno degli altri ricorda cosa è successo la notte prima. Passo passo devono seguire a ritroso gli indizi che riescono a trovare, per rintracciare il loro amico più in fretta possibile: fra poche ore deve sposarsi!