Flavio Montrucchio presenta le coppie che prendono parte alla puntata di Primo Appuntamento di martedì 15 settembre su Real Time.

Partecipano Dania e Andrea, Matteo ed Erdita, Valdemiro e Annaclara. Inoltre torna anche la signora Angela, che aveva già partecipato al programma ma l’incontro non era andato a buon fine. Angela però crede ancora nell’amore e per tale ragione ha deciso di riprovarci.

Primo appuntamento coppie 15 settembre

Flavio Montrucchio presenta al pubblico le coppie che partecipano il 15 settembre. Il primo single è Valdemiro, 29 anni.

Viene dall’ Angola ma abita a Brescia. Vive in Italia dal 2013 per studiare economia e commercio all’università. Gli piacerebbe fare qualcosa per la sua nazione, l’Africa. Si aspetta una donna intelligente ed affascinante.

Invece Annaclara ha 21 anni, è di Vicenza ma vive in Inghilterra da quasi 3 anni. Ha sempre voluto studiare all’estero per ampliare i suoi orizzonti.

In questa puntata torna la signora Angela. Aveva già partecipato alla trasmissione, ma la cena con Luigi era stata fallimentare. Angela è ancora più agguerrita ed è convinta che riuscirà a conquistare l’uomo misterioso che tra poco incontrerà. Angela è vedova, ma con il marito si era separata da tempo. Sogna ancora di risposarsi con una carrozza guidata da 3 cavalli bianchi.

Il signore con cui cenerà Angela è Virginio, di 73 anni. E’ la prima volta che partecipa ad un incontro al buio.

La cena tra Valdemiro e Annaclara sembra essere iniziata con il piede giusto. I due ragazzi chiacchierano dei sogni e Valdemiro le chiede quale sia la sua paura più grande. Annaclara ha terribilmente paura di rimanere da sola. Mentre Valdemiro ha il terrore che il tempo gli sfugga dalle mani e non riesca a realizzare i propri sogni.

Primo appuntamento Dania, Andrea

Dania ha 29 anni e viene da Roma. Crede nelle favole e le piacciono i personaggi dei fumetti.

Adora particolarmente Minnie e colleziona tutti i gadget che la ritraggano. E’ single da molto sempre e cerca il suo “Topolino” che deve essere un po’ sognatore.

Anche Andrea, 31 anni, vive a Roma. Adora leggere e scrivere poesie e brevi racconti. Sogna una ragazza che mantenga un lato fanciullesco, capace ancora di stupirsi delle piccole cose.

Nel frattempo Annaclara e Valdemiro discutono delle loro storie passate. La relazione di lui è durata un paio di anni ma è finita circa un anno fa. Annaclara invece ha avuto tutte storie finite male. In particolare l’ultimo fidanzato la denigrava perché era troppo in carne e voleva costringerla a dimagrire. E’ pronta però a rimettersi in gioco. In futuro sogna di avere figli, ma non è necessario il matrimonio. Valdemiro invece auspica di arrivare un giorno all’altare.

Anche la cena di Angela e Virginio è iniziata. Lei rompe il ghiaccio raccontandogli di essere una donna energica che ha molta voglia di vivere. Desidera un uomo con cui condividere il resto della vita. Virginio invece è un uomo perbene ma molto riservato. Non si è mai sposato per paura di soffrire. E non ha figli.

Matteo e Erdita

Il giovane Matteo, 24 anni, vive ad Artena. E’ affetto da una patologia che gli ha compromesso la crescita. Durante la fase dello sviluppo le sue ossa crescendo si storcevano.

Desidera come tutti di avere una vita normale ed una famiglia. E’ appassionato di ciclismo e motori. Finora non ha ancora trovato la persona giusta.

Per lui c’è Erdita, 29 anni, che è nata in Albania. Appena finito il liceo ha scelto di iscriversi a Roma alla Facoltà di Medicina. E’ una ragazza molto determinata. Infatti dieci anni fa è partita da sola per l’Italia per realizzare i propri sogni.

Nel frattempo Dania ed Andrea hanno scoperto che entrambi tifano Roma, sono astemi e non fumano. Dania però è una donna piena di energia ed ama andare a ballare. Mentre Andrea preferisce trascorrere le sue giornate disteso sul divano a vedere film.

La cena tra Matteo e Erdita è colma di silenzi. Ma Matteo tenta di stemperare il clima per chiedere quali sono i suoi obiettivi.