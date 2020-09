Freedom - Oltre il confine diretta 11 settembre, Giacobbo, prima puntata

Questa sera, 11 settembre, vi raccontiamo in diretta la prima puntata di Freedom – Oltre il confine, in onda su Italia 1 alle 21:25. Roberto Giacobbo inaugura l’edizione di fine 2020 da New York, poi si sposta in Italia e in Egitto. Per le nuove puntate, ha deciso di farsi affiancare dal suo avatar, Robbo. Una trovata per raccontare luoghi fisicamente inaccessibili o ricreati virtualmente.

Freedom – Oltre il confine diretta 11 settembre, Giacobbo parte da New York

La puntata di Freedom – Oltre il confine dell’11 settembre, inizia da New York. In particolare, da una commemorazione toccante dell’attentato del 2001 alle Torri Gemelle, dedicata ai pompieri caduti durante le drammatiche operazioni di salvataggio. Giacobbo intervista una ragazza italiana che si trovava al World Trade Center al momento del crollo e il capo dei Vigili del Fuoco di New York.

Poi, il programma torna in Italia. Prima tappa alla torre del Castello Sforzesco di Milano, seguita da un’escursione sull’Etna per capire da dove vengano le circa quaranta piramidi che si trovano alle sue pendici. Infine, L’immancabile parentesi in Egitto, con il fido archeologo Zahi Hawass. Obiettivo, visitare il Serapeo di Saqqara, un bunker in cui sono contenuti 24 sarcofagi giganti.

La puntata che vi raccontiamo in diretta questa sera è la prima di Freedom – Oltre il confine su Italia1, dopo le due stagioni in onda su Rete 4. Lo spostamento del programma è dovuto a ragioni legate al target del pubblico. Il pubblico del programma, infatti, è più affine a quello del nuovo canale.

Giacobbo e la sua squadra hanno presentato la stagione parlando molto delle tecnologie all’avanguardia utilizzate durante le riprese. Tra telecamere di ultima generazione, droni, scanner 3D e laser. Del resto, Freedom punta da sempre sull’impatto delle immagini e, talvolta, sulla loro avventurosità.

Nelle altre puntate di questa edizione 2020 sono previste tappe in Irlanda e Francia, oltre alle immancabili escursioni in Egitto, presenti in ciscun episodio.

La diretta

Apertura con una sorpresa sulla sigla del programma. Roberto Giacobbo: “Soprattutto in questo momento, dobbiamo parlare con i giovani e capirli, spesso sono giudicati troppo superficialmente”. Introduce così la sigla di freedom – Oltre il confine, suonata dalla Juniorchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Subito dopo, inizia la puntata. Le prime immagini sono girate da una chiatta sul fiume Hudson a New York. Il conduttore spiega che sarà la base di tutta l’avventura statunitense dle programma, ch e presenterà un contributo dagli USA in molte delle puntate previste.

Oggi ricorre il diciannovesimo anniversario dall’attentato alla Torri Gemelle. Un evento epocale per gravità e implicazioni, in cui morirono circa 3mila persone. Ancora oggi, ogni anno, i morti legati a quell’evento aumentano, per strascichi psicologici o per le conseguenze fisiche dell’attentato.

Il racconto di Freedom – Oltre il confine inizia fuori dalla caserma Hook & Ladder 8 dei Vigili del Fuoco. Questo perché furono i pompieri di quella caserma i primi ad intervenire. Bisogna considerare che anche tra i Vigili del Fuoco ci furono centinaia di morti e sono considerati gli eroi della vicenda, per il lavoro e le gesta eroiche di cui furono protagonisti.

Curiosità: la Hook & Ladder 8 è la stessa dei celebri Ghostbusters.

Giacobbo ricostruisce l’attentato, iniziato poco prima delle 9 del mattino. A quell’ora, nelle torri c’erano circa 25mila persone. Il crollo dei grattacieli avvenne in meno di due ore.

La prima testimonianza raccolta da Freedom è quella di Francesca Nigro, una donna italiana, all’epoca giovanissima, che in quei giorni era ospitata nella casa di una conoscente di famiglia newyorkese. Racconta i momenti concitati e surreali a ridosso dell’attentato, dal punto di vista della cittadinanza.

Freedom diretta 11 settembre – La testimonianza del Capo dei Vigili del Fuoco di new York

Daniel Nigro, Commissario dei Vigili del Fuoco di New York, di origini italiane, racconta il loro lavoro. Dopo l’impatto, i Vigili provarono a superare i punti di impatto dei due aerei. Non era affatto facile, perché le comunicazioni erano pessime e male organizzate. Ma l’impresa era ugualmente proibitiva, perché i grattacieli avevano solo tre scale ciascuno per le evacuzioni, per di più molto strette. Le Torri Gemelle erano considerate inattaccabili e non si pensava potessero in alcun modo crollare, ma purtropo si sbagliavano. Fu così che centinaia di vigili morirono nelle Torri al momento del loro crollo.