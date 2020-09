Venerdì 11 settembre, in diretta dalle 21.25 su La7, va in onda la prima puntata della nuova stagione di Propaganda Live.

Nella puntata d’esordio Diego Bianchi intervista il celebre scrittore americano di noir Don Winslow, dichiaratamente schierato contro Donald Trump. In collegamento dalla sua abitazione, risponde alle curiosità sull’attuale situazione politica statunitense, in vista delle prossime elezioni presidenziali del 3 novembre. Ospite anche la scrittrice Chiara Valerio che presenta il suo ultimo libro La matematica è politica. Il saggio racconta le similitudini che intercorrono tra la matematica e la democrazia. Inoltre nella prima puntata interviene Luca Bizzarri per discutere dei negazionisti del Covid 19.

Infine Diego Bianchi, oltre alla sua squadra, ha al suo fianco il parterre di ospiti fissi: Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher. E ancora Paolo Celata e Zerocalcare.

Diego Bianchi conduce la nuova edizione di Propaganda Live dallo studio vuoto di Roma. Infatti, come è accaduto nella scorsa stagione, il pubblico è stato sostituito da cartonati raffiguranti personalità di spicco della musica, del cinema, della politica.

La puntata inizia con il primo “spiegone” di Marco Damilano, dedicato all’estate 2020. Innanzitutto ci tiene a ricordare Franca Valeri e Sergio Zavoli, scomparsi recentemente. Il giornalista racconta di aver trascorso l’estate leggendo i passi del libro Staccando l’ombra da terra di Daniele Del Giudice. Il pensiero dell’autore è che per raccontare un fatto bisogna “scavare nel cono d’ombra delle cose”.

Riguardo la pandemia, Damilano sostiene che quando si è conclusa la scorsa stagione sperava che il Covid 19 diventasse solo un brutto ricordo. Ma oltre al nuovo aumento dei contagi, i cittadini vivono in “una fase sospesa”. Non mancano frecciatine al Governo e alle polemiche sulla riapertura delle scuole del 14 settembre.

Interviene anche Makkox che mostra al conduttore una foto del Premier Conte, che durante la Festa dell’Unità a Modena, è stato immortalato con il pugno sinistro alzato. Molti presenti alla manifestazione si sono congratulati con Conte per la sua serietà con cui ha gestito l’emergenza sanitaria.

Propaganda Live Ponte sullo Stretto

Inoltre Makkox si occupa delle dichiarazioni di Paola De Micheli riguardanti il Ponte sullo Stretto. Vuole valutare dei collegamenti migliori su ferro, strada, con pista ciclabile.

E così il fumettista ha ideato “Il grande cavo ciclabile sullo Stretto” che si attraversa a bordo di un monociclo, portando delle soppressate e delle arancine per mantenere l’equilibrio. E così i 10.000 navigator inattivi potrebbero trasformarsi in “pedalétor“. Due volontari provano ad attraversare lo stretto ricostruito in maniera semplice.