Indovina la canzone 15 settembre diretta Tv8, Name that tune, Enrico Papi

Questa sera, martedì 15 settembre alle 21:25, Enrico Papi inizia su Tv8 la sua avventura alla conduzione di Name that tune – Indovina la canzone. È il nuovo quiz musicale della rete generalista di Sky in cui si sfidano due squadre di vip. Capitani nella prima puntata, Elettra Lamborghini e Lino Banfi.

Name that tune – Indovina la canzone, come funziona il nuovo gioco di Enrico Papi

Nel nuovo gioco di Enrico Papi, si sfidano in ciascuna puntata due squadre formate da quattro celebrità. Elettra Lamborghini e Lino Banfi sono i capitani nella prima puntata del 15 settembre. Con la Lamborghini giocano Paola Barale, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio. Mentre, al fianco di Lino Banfi ci sono Francesco Pannofino, Cristina D’Avena e Suor Cristina. I capitani attesi per le prossime settimane sono Morgan, Sabrina Salerno, Anna Tatangelo e Fabio Caressa.

Gli schieramenti devono innanzitutto riconoscere le canzoni, attraverso vari giochi. Ma il confronto prevede anche improvvisazioni ed esibizioni con l’obiettivo raggranellare punti. La squadra che vince, torna la settimana successiva e, potenzialmente, può arrivare fino in fondo alle cinque puntate previste. Infine, è prevista una finalissima tra i componenti della squadra vincitrice, da cui verrà fuori il Campione dei campioni.

Il format di Name that tune – Indovina la canzone deve molto a Sarabanda, di cui ha ripreso alcuni giochi. Parliamo, ad esempio, del Sette x trenta e dell’Asta musicale. Ma il quiz paga il tributo anche a storici programmi del passato, come Il musichiere o l’omonimo show della NBC americana, datato 1952. In molti lo hanno accostato a Furore, di cui, però, riprende solamente il coinvolgimento di concorrenti vip.

In ogni caso, durante le presentazioni della vigilia Enrico Papi ha fatto intendere di voler andare oltre. L’obiettivo è dar vita ad un programma che, al di là dell’occhio strizzato al passato, rappresenti una novità tra i quiz musicali e per Tv8.

Name that tune – Indovina la canzone diretta 15 settembre

Enrico Papi apre al diretta del 15 di Name that tune con il suo stile particolarmente allegro e vivace. Introduce il gioco e poi i due capitani, Elettra Lamborghini e Lino Banfi. Subito dopo, sono proprio i capitani a presentare i componenti dei rispettivi team.

Il programma è stato registrato, evidentemente, molti mesi fa, visto il pubblico regolarmente in studio.

Prima di iniziare il gioco, Enrico Papi lancia una sigla, cantata in prima persona e balalta insieme ai concorrenti.

La prima prova musicale si chiama Playlist. Otto argomenti sul piatto, con i quali si sfideranno in duello man mano tutti i componenti delle squadre. Gli ospiti devono indovinare le canzoni da alcuni estratti dei brani.

Lino Banfi schiera Francesco Pannofino, mentre Elettra Lamborghini sceglie Paola Barale. Pannofino sceglie il tema Sanremo è Sanremo e poi indovina la canzone Si può dare di più. Paola Barale indovina Soldi di Mahmood, ma chiude Pannofino con Grande amore de Il Volo. Perché vince il duello il primo che indovina due canzoni.

Orienta Berti vince il secondo duello con Suor Cristina. Segue il duello tra Cristina D’Avena ed Elettra Lamborghini, a tema Colori. Non c’è storia, perché Cristina D’Avena indovina due canzoni di seguito. Lo stesso succede tra Lino Banfi e Cristiano Malgioglio, a favore di quest’ultimo. Il primo gioco, dunque, finisce in parità, ma il jolly se lo aggiudica la Lamborghini in un duello spareggio con Banfi.

Il gioco delle cuffie

La seconda prova di Name that tune – indovina la canzone si chiama Il gioco delle cuffie. Ciascuna squadra decide un membro che rimane in postazione, isolato dalle cuffie, mentre gli altri tre devono raggiungere il centro del palco e poi mimargli la canzone suonata dalla Saraband.

Per il team Lamborghini rimane in postazione Cristiano Malgioglio. Subito dopo il primo brano, però, lascia il posto a Paola Barale perché non sopporto il volume esagerato della musica in cuffia.

Da 50 special a Datemi un martello, da Ci vuol un fisico bestiale a Gagnam Style, Paola Barale si comporta abbastanza bene.