La seconda puntata di Dritto e Rovescio edizione 2020 è in onda stasera, 17 settembre, alle 21.25 su Rete 4. Il programma di approfondimento politico, economico e sociale è condotto da Paolo Del Debbio.

L’ospite principale della puntata di stasera è il leader della Lega Matteo Salvini. Con lui il conduttore parla del referendum costituzionale del 20 e 21 settembre, delle elezioni regionali e di vari fatti di cronaca recenti.

Presente in studio Antonio Tajani, vice presidente di Forza Italia. Con lui Del Debbio discute dei piani per l’utilizzo dei fondi europei, ovvero il Recovery fund. Quali sono le proposte dell’attuale governo per far uscire il paese dalla recessione post lockdown? E quali sono le opinioni dell’opposizione, di cui Tajani fa parte, al riguardo?

Molti argomenti della puntata riguardano il lavoro e la ripresa economica dell’Italia. I ritardi nella gestione dei sussidi Inps ai lavoratori fanno ancora discutere, così come il possibile ricorso a ulteriori fondi europei: quelli del MES. Tema sul quale né la maggioranza, né l’opposizione si pronunciano univocamente.

Infine, Del Debbio e i suoi ospiti si occupano della gestione dei migranti, soprattutto in seguito agli eventi accaduti sull’isola di Lesbo.

Dritto e Rovescio 17 settembre, la diretta