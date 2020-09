Questa sera, 16 settembre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata della nuova stagione di Ulisse il piacere della scoperta. Il programma di Alberto Angela torna in prima serata con quattro puntate inedite. Quattro viaggi attraverso l’Italia e le sue bellezze. La prima tappa è Roma.

Ulisse il piacere della scoperta, 16 settembre, sotto il cielo di Roma

Inizia il programma. Questa sera Alberto Angela ci fa sorvolare Roma dal cielo. La prospettiva è completamente diversa, si scoprono meraviglie nascoste.

La prima fermata del viaggio è il convento di Trinità dei monti, un luogo magnifico che in epoca romana aveva il nome di Orti luculliani. Questo luogo era un immenso giardino ricco di statue. Più tardi è diventato un pascolo. Nel 1494 il re Francese Carlo VIII vi ha edificato il convento dei frati minimi.

Davanti alla chiesa sorge un obelisco di granito rosso alto 14 metri. Viene dall’Egitto, ma le iscrizioni che vi si trovano sopra sono state fatte dai Romani. In vetta, sotto alla croce, vi si scorge il giglio di Francia.

La celebre scalinata di Trinità dei monti era invece una scarpata. Fu un architetto a trasformarla, Francesco De Santis. Il suo capolavoro all’epoca fu molto criticato, ma probabilmente era solo invidia.

Ai piedi della scalinata c’è una famosissima fontana: la Barcaccia. Voluta da Gianlorenzo Bernini e da suo padre Pietro. Il nome di questa opera deriva da un aneddoto. Durante una piena del Tevere un barcone è stato trasportato dalle acque fin qui creando scalpore e dando spunto ai Bernini per la forma della fontana. La Barcaccia è il simbolo del barocco romano.

Il colle Pincio è stato valorizzato dall’architetto Giuseppe Valadier, che l’ha reso uno spazio in cui si recava l’alta borghesia per andare a passeggio e farsi ammirare. Fu sempre lui che raccordò il colle e decorò la piazza sottostante, piazza del Popolo.

Dalla piazza corre, per un chilometro e mezzo, la via Alata – Via del Corso. All’altra estremità di questa lunga via troviamo il monumento forse più impressionante per i turisti che visitano Roma: il Vittoriano, anche definito la quarta parete di Piazza Venezia.

243 gradini conducono ad 81 metri d’altezza, per una larghezza di 135 metri. Questo colosso sembra quasi abbracciare Roma grazie alla sua forma arcuata. Al centro del Vittoriano l’Altare della Patria, dove riposa il milite ignoto, un soldato senza nome che rappresenta i ragazzi morti nel corso della Prima Guerra Mondiale.

In cima troviamo la statua di Vittorio Emanuele II a cavallo. La statua è stata costruita con una cinquantina di tonnellate di bronzo. Durante la lavorazione fu organizzata una cena con una tavola imbandita per 12 persone all’interno della statua. Vittorio Emanuele II è l’unico ad essere rappresentato realisticamente. Tutte le altre statue del Vittoriano sono simboliche.

I pavimenti del monumento sono stati realizzati con marmi provenienti dall’età antica, collocati con concetto moderno. L’idea che c’è dietro è quello di voler ricreare una sorta di acropoli ed infatti ci sono chiari riferimenti al tempio di Zeus.

Roma è un alternarsi di luoghi celebri che tutti conoscono e luoghi più nascosti. Molte opere sono state volute dal papato e dalle grandi famiglie romane. Palazzo Colonna ricopre più di 3 ettari e fu voluto appunto dalla famiglia Colonna. Quattro ponti collegano i giardini al palazzo, sotto vi scorre una strada – Via della Pilotta.

La famiglia Colonna è stata una delle più potenti famiglie romane. Un componente illustre è stato Papa Martino V, Oddone Colonna. Fu lui a riportare il papato da Avignone a Roma, ad unificare la Chiesa e riportare Roma al suo antico splendore.