Stasera in Tv giovedì 17 settembre. Rai 1 trasmette i nuovi episodi di Nero a metà 2 con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz. Mentre su Cine34 è previsto il film giallo del 1984 di Lucio Fulci, Murderock- uccide a passo di danza.

Stasera in Tv giovedì 17 settembre 2020 programmi reti generaliste

Rai 1,alle 21.25, trasmette la fiction Nero a metà 2 con Claudio Amendola. Nell’ episodio Per dirti addio, tutta la squadra è turbata per quanto è accaduto ad Olga. Molti indizi incastrerebbero il marito Muzo che però si difende spiegando di essere innocente. Secondo Carlo l’uomo sta dicendo la verità. Mentre Malik non crede alla versione di Muzo. Invece nell’episodio Amore senza fine, nel Tevere viene rinvenuto il corpo di una donna senza fissa dimora. Carlo e Malik scoprono che è la madre di una bambina che ha abbandonato subito dopo il parto.

Rete 4, alle 21.20, manda in onda il talk di approfondimento Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio analizza i possibili scenari politici all’ indomani delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. In più si occupa della riapertura delle scuole avvenuta lunedì scorso.Ospite il Leader della Lega Matteo Salvini.

Inoltre su Canale 5, alle 21.25, va in onda la seconda puntata del quiz Chi vuol essere milionario? con Gerry Scotti. Anche questa sera alcuni concorrenti si cimentano nella scalata delle 15 domande per vincere 1 milione di euro. In vent’ anni di messa in onda solo in 4 sono riusciti a vincere il montepremi più ambito: Francesca Cinelli (2001), Davide Pavesi (2004), Michela De Paoli (2011).Ed Enrico Remigio lo scorso gennaio.

Infine su La 7,alle 21.25, Corrado Formigli conduce Piazzapulita. Il giornalista si occupa delle tensioni politiche alla vigilia del Referendum sul taglio dei parlamentari e le elezioni amministrative del 20 e 21 settembre. Tra gli ospiti l’ex Premier Matteo Renzi, Enrico Mentana, Maurizio Landini e lo scrittore Maurizio De Giovanni.

Stasera in Tv giovedì 17 settembre 2020 I film sulle reti generaliste

Stasera Rai 2, alle 21.25, trasmette il film commedia del 2014, Un’estate in Provenza, con Jean Reno. Lea, Adrien e Theo trascorrono due mesi nella casa dei nonni, che abitano in una villa isola. Non è la vacanza che immaginavano, ma riserverà molte sorprese.

Infine su Rai 3, alle 21.25, è previsto il film thriller del 2015, Gotti- Il primo padrino, con John Travolta. Il mafioso John Gotti, leader dell’omonima famiglia criminale, è finito in carcere. Ma il figlio vuole prendere le redini degli affari di famiglia.

I film su Tv2000, Cine 34

Su Tv2000, alle 21.25, va in onda il film drammatico del 1996, La stanza di Marvin, con Diane Keaton. Dopo 20 anni le sorelle Bessie e Lee si riavvicinano. Bessie è malata di leucemia ed ha speso tutta la sua esistenza per seguire il padre. Mentre Lee vive con i suoi due figli in un paese dell’Ohio.

Infine Cine34, alle 21.25, trasmette il film giallo del 1984 di Lucio Fulci, Murderock- uccide a passo di danza, con Ray lovelock. Alcune studentesse di danza vengono misteriosamente uccise. La proprietaria della scuola, dopo aver sognato l’assassino, tenta di incastrarlo.

I film stasera su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, manda in onda il film azione del 1981, Interceptor- Il guerriero della strada, con Mel Gibson. In futuro apocalittico Max, un guerriero solitario, tenta di difendere i produttori di petroli dall’ attacco di alcune bande criminali.

Inoltre su Premium Cinema 2, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 2015, Woman in gold, con Helen Mirren. Maria Altmann, ebrea con origini austriache, riesce a fuggire dalle persecuzioni. Decide di intraprendere una campagna contro il Governo per riottenere alcuni dipinti appartenenti alla sua famiglia. Tra questi il più celebre quadro di Klimt.

Infine su Premium Cinema 3 , alle 21.15, va in onda il film commedia del 2017, L’ora legale, con Ficarra e Picone. In un paesino immaginario della Sicilia gli abitanti del luogo si lamentano delle buche e dei cumuli di spazzatura per le strade. Ma durante la campagna elettorale per la nomina del nuovo sindaco, uno dei candidati promette grandi cambiamenti.

I film trasmessi su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film thriller del 2019, Balck and blue con Naomie Harris. Una giovane poliziotta assiste casualmente all’ omicidio di uno spacciatore attraverso la sua telecamera. E durante le indagini scoprirà che dietro il delitto si celano alcuni poliziotti corrotti.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, è previsto il film commedia del 2015, Giovani si diventa con Adam Driver. Josh e Cornelia, una coppia di mezza età, stringe amicizia con una coppia molto più giovane. La differenza di età porta Josh ad avere nostalgia di una gioventù che non ha mai vissuto intensamente.

Inoltre Sky Cinema Action, alle 21.15, manda in onda il film azione del 2009, Solomon Kane con James Purefoy. Inghilterra, XVII secolo. Il Regno Unito è costretto a combattere tra guerre religiose e presenze demoniache. E Solomon Kane, ex mercenario, cerca di mettere in salvo una famiglia di puritani.

Infine Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film thriller del 2001, La promessa con Jack Nicholson. Dopo molti anni di carriera per l’ispettore di polizia Jerry Black è finalmente arrivato il momento della pensione. Ma quando viene rinvenuto il corpo straziato di un bambina, Black decide di occuparsi del caso.