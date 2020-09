Ulisse il piacere della scoperta torna con la nuova edizione a partire da mercoledì 16 settembre. L’appuntamento con Alberto Angela è su Rai 1 in prima serata con quattro puntate inedite. Quattro viaggi attraverso l’Italia e le sue bellezze.

Ulisse il piacere della scoperta nuova edizione

Questa volta Alberto Angela riprende la collocazione infrasettimanale e abbandona il sabato sera. Resta un mese con i telespettatori della prima rete. E li conduce in località dove l’arte si sposa alla bellezza paesaggistica e architettonica.Non sono soltanto città e luoghi ad essere raccontati, ma anche artisti italiani e grandi personaggi della storia internazionale. Protagonisti che hanno cambiato la storia ed hanno dato un contributo fondamentale all’evoluzione del futuro.

Alberto Angela racconta con il suo classico stile di divulgatore culturale e scientifico. Si serve di ogni ingrediente spettacolare per catturare l’interesse del pubblico. Dalle testimonianze di esperti e protagonisti, fino a filmati, scene tratte da grandi pellicole e da serie televisive.

La prima puntata Sotto il cielo di Roma

La prima puntata della nuova edizione si svolge nella Capitale ed ha per titolo Sotto il cielo di Roma. La singolarità è rappresentata dalla visione di Roma dall’alto. Angela junior vola nei cieli della città eterna. Piazze, palazzi, chiese, monumenti, beni architettonici: tutto appare diverso, suggestivo, più affascinante. Quasi vedessimo per la prima volta una Roma inedita che non finisce mai di incantare.

Alberto Angela conduce i telespettatori, come prima tappa, sulla cima della chiesa di Trinità dei Monti. Qui la vista è ineguagliabile. Si gode tutta la magnificenza della scalinata più famosa del mondo.

Poi si arriva al Vittoriano, al Campidoglio, al Foro Romano e a Piazza Navona. Sono i luoghi tradizionali per ogni turista che visiti Roma.Ma vengono visti in maniera particolare.

Castel Sant’Angelo è l’edificio che ha fatto da sfondo alla storia di Roma. Conserva ancora bellezze che sfuggono al turista. Ed eccoci a seguire dall’alto il percorso del Tevere alla scoperta dei suoi ponti e del colle dell’Aventino.

Prevista anche una visita a Palazzo Colonna, uno dei palazzi nobiliari più estesi e meno noti della città. Si giunge, infine, al Palazzo della civiltà romana all’Eur,

Gli ospiti di Ulisse il piacere della scoperta

Alberto Angela anche in questa edizione ha ospiti nel corso delle puntate. Innanzitutto a fare da sottofondo ci sono alcuni sonetti dei Giuseppe Gioacchino Belli recitati da Gigi Proietti.

Carlo Verdone dà la propria testimonianza sul rapporto tra i romani e il potere.

Infine, un omaggio musicale di Noemi alla città eterna vista in una sfaccettatura completamente differente.