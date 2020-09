Le Ragazze tornano su Rai 3 con le nuove puntate. L’appuntamento è da venerdì 25 settembre alle 21.40. Lo schema non cambia. In ogni puntata parlano e si raccontano donne che sono state ventenni negli anni ’40, ’50, ’60, ’70, ’80, ’90. Ma sono presenti anche le giovani di oggi, millennials che svelano come vivono la loro età.

Le Ragazze tornano su Rai 3, nuove puntate

Le nuove puntate in onda, sono come sempre storie di vita realmente vissuta. L’esistenza delle protagoniste si intreccia con i grandi eventi storici del nostro Paese documentando uno spaccato di vita personale e nazionale.La vita privata di ogni singola donna, non solo famosa, si intreccia a quella pubblica con il contributo determinante delle Teche Rai. Ad aprire la puntata è una ex ventenne degli anni ’40.

La novità è la realizzazione di una sigla simbolo del decennio raccontato.

Le Ragazze ha anche cambiato collocazione, passando dalla domenica al sabato ed attualmente al venerdì.

Il format di Le Ragazze è nato dopo il successo de Le Ragazze del ‘46 e Le Ragazze del ‘68. Le protagoniste erano giovani donne che avevano partecipato alla formazione della Repubblica Italiana e alla rivoluzione destinata a cambiare completamente la società.

Le protagoniste della nuova edizione

Tra le figure femminili protagoniste dell’edizione 2020 troviamo Adua Veroni, prima moglie di Luciano Pavarotti, Monica Guerritore, Anna Fendi, Grazia Di Michele, il Commissario Tecnico della Nazionale di Calcio Femminile Milena Bertolini. Ma ci sono ancora Rita Dalla Chiesa, Tiziana Ferrari, Ilaria Capua, Rosy Bindi e Valeria Parrella. I telespettatori ascolteranno poi la testimonianza emozionante delle ex staffette partigiane Luciana Romoli e Teresa Vergalli.

Vengono ripercorsi gli eventi che hanno segnato indelebilmente la vita del nostro Paese. Storie di sofferenza, ma anche di speranza. Tra queste si rivive la tragedia del Vajont del 1963 grazie alla testimonianza di Viviana Vazza, sopravvissuta che ricorda il dramma, la paura, l’angoscia, la disperazione. Sullo sfondo le immagini delle Teche Rai.

Spazio anche per altri eventi tragici come la strage del Circeo, il disastro di Ustica. Tutto raccontato dalle protagoniste che hanno vissuto in prima persona gli eventi, hanno perso familiari e persone care, hanno avuto la forza di ricominciare. Tra le millennials c’è la testimonianza di Alessandra Clemente, figlia di Silvia Ruotolo, vittima innocente della camorra.

La Ragazze è un programma realizzato dalla casa di produzione Pesci combattenti.

Le Ragazze senza Gloria Guida

La novità di questa nuova edizione è l’assenza della conduttrice Gloria Guida che, in passato, aveva fatto da trait d’union tra le differenti storie delle protagoniste accompagnando il telespettatore da una vicenda all’altra. Franco Di Mare, direttore di Rai 3, ha preferito una documentazione senza narrazione.