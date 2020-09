La prima puntata della nuova edizione di Linea Verde inizia domenica 20 settembre. L’appuntamento è alle 12.20 su Rai 1. Conduttori sono Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli, con la partecipazione di Peppone Calabrese.

Linea verde nuova edizione dal 20 settembre su Rai 1

La nuova Linea verde edizione 2020 – 2021, ha come protagonista il Parco del Conero, una grande oasi ambientale nelle Marche, in provincia di Ancona, che si estende tra il mare e le colline. L’area naturale protetta è stata istituita nel 1987. Nel 2018 la regione Marche ha aperto la pratica per il riconoscimento della Riviera del Conero come patrimonio dell’umanità.

Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli, con Peppone Calabrese viaggiano nel territorio del parco alla scoperta di siti naturalistici di grande interesse. Inoltre ne sottolineano la biodiversità del territorio e la sua lunga storia.

ll territorio del Parco include campagne e colline, i boschi del monte, le sue alte coste rocciose e quelle argillose più a nord. Ci sono poi zone urbane e ampie spiagge nella parte meridionale.

Al centro della puntata gli scenari e i paesaggi del Parco, le sue produzioni agricole e le prelibatezze enogastronomiche. Si parla anche dei prelibati vini rossi e dello spumante del Conero.

Uno spazio è dedicato all’allevamento bovino e alla pesca degli squisiti “moscioli” di Portonovo, i mitili tipici della riviera. Tappe sono previste a Numana e a Sirolo.

I conduttori a Recanati sulle tracce di Leopardi

A pochi chilometri dalla costa, i conduttori visitano lo splendido borgo di Recanati, con un omaggio a Giacomo Leopardi. Dopo duecento anni, infatti, per la prima volta il percorso di visita di Casa Leopardi entra negli spazi personali del poeta.Si spazia tra finestre, affacci e giardini – tra cui l’orto del Colle dell’Infinito – che hanno ispirato uno dei maggiori poeti della storia della letteratura. Luoghi che ancora oggi sono meta di pellegrinaggio”.

Spazio anche all’artigianato e alla musica. Si parla della produzione artigianale dell’organetto. E si ascoltano brani della musica popolare.

Linea verde è fruibile anche su RaiPlay.