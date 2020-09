A partire dalle 21.20 di questa sera, martedì 22 settembre, torna il talk show di Rete 4 Fuori dal Coro. Il programma analizza la situazione politica italiana all’indomani delle recenti elezioni amministrative regionali. Al timone, come sempre i giornalista e conduttore Mario Giordano.

Fuori dal coro 22 settembre 2020, tutti gli argomenti e gli ospiti

In studio sono presenti vari ospiti, tra cui Vittorio Sgarbi, Vittorio Feltri, Orietta Berti, Maurizio Belpietro e Veronica Gentili.

Anche Giorgia Meloni, leader del partito Fratelli d’Italia, è ospite di Mario Giordano. Con lei, il conduttore analizza i possibili cambiamenti degli equilibri politici in Italia all’indomani del voto.

Mario Giordano propone un’indagine svolta dalla redazione di Fuori dal Coro, sulle problematiche delle Regioni italiane. Ci si sofferma, in particolare su trasporto, sanità e sicurezza.

Il conduttore riserva uno spazio alle origini del Coronavirus, ed alle modalità attaverso le quali si è diffuso nel nostro paese. A distanza di mesi dal lock-down, non è partita nessuna commissione di inchiesta. Come mai?

Inoltre, grazie all’intervento dei giornalisti di Fuori dal coro si è fatta luce sulla vicenda di Giulia e Alice, due sorelle torinesi separate in due diverse strutture di accoglienza per minori, in seguito alla difficile separazione dei genitori. Molti minori avrebbero ricevuto in Italia un trattamento simile. Stasera scopriamo quanto accade nelle comunità italiane di accoglienza per minori.

Potete seguire Fuori dal Coro anche in streaming su internet, tramite il servizio gratuito Mediaset Play.

Fuori dal coro 22 settembre 2020, la diretta