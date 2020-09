Questa sera, 23 settembre, va in onda, in diretta dalle 21.15 la prima puntata dell’edizione 2020 di Atlantide, Storie di uomini e di mondi. L’appuntamento è su La7.

Il programma di divulgazione e approfondimento, condotto da Andrea Purgatori, dedica la serata a Giancarlo Siani, giornalista ucciso 35 anni fa dalla Camorra. “Per informare bisogna ancora farsi guardare le spalle?” ha scritto il conduttore in un tweet.

Un argomento, purtroppo, attuale anche oggi. Ufficialmente sono 23 i giornalisti costretti a convivere con la protezione dello Stato. Tra questi figurano Federica Angeli, Roberto Paolo e Massimo Giletti.

Giletti è l’ultimo, in ordine di tempo. Il giornalista è finito sotto scorta a seguito dalle minacce del boss Filippo Graviano. L’uomo, intercettato dal carcere, aveva attaccato GIletti per aver resi pubblici alcuni nomi di detenuti legati alla sua cosca mafiosa, durante la puntata del 10 maggio 2020 di Non è l’Arena su La7.

Tra gli ospiti di questa sera ci sono Roberto Saviano, Paolo Siani, il fratello di Giancarlo, Roberto Fico, il presidente della Camera. Ma anche il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Presente infine il procuratore Armando D’Alterio. Le sue indagini portarono, nove anni dopo il delitto Siani, a scoprire i mandanti e gli esecutori dell’omicidio.

Atlantide 23 settembre, la diretta

“Insieme alla storia di Giancarlo Siani, parliamo della storia di questo paese, dei fondi europei, che potrebbero risollevare il paese dopo la crisi post Covid-19.” esordisce il conduttore Andrea Purgatori.

La storia di Giancarlo Siani è un esempio di coraggio e professionalità. Non ebbe paura di parlare in un articolo del 10 giugno 1985 dell’arresto del boss Valentino Gionta, reso possibile grazie a una soffiata degli storici alleati Nuvoletta.

I primi ospiti in collegamento con Atlantide sono Paolo Siani e Roberto Fico. “Oggi Giancarlo è un simbolo per i giornalisti uccisi, per quelli sotto scorta. Che paese è uno in cui i giornalisti per informare devono farsi guardare le spalle dalla polizia o dai Carabinieri?” si chiede Purgatori.

Quindi, prima di parlare con Paolo Siani e Roberto fico, va in onda un’intervista pre-registrata a Roberto Saviano.

Atlantide 23 settembre, l’interviosta a Roberto Saviano

“Incredibile oggi leggere quello che fu fatto allora. Siani fu ucciso perchè aveva intravisto un magistrato importante uscire da una casa chiusa. Così si diceva. Si voleva che tutto fosse sepolto.” afferma Saviano mentre racconta alcuni degli aneddoti che si raccontarono per giustificare l’omicidio di Siani, nascondendo il coinvolgimento della Mafia.

“Le persone sentono di essere accusate, non difese. Le proprietà vicine alla Mafia si svalutano. Infine, associ il territorio alla Mafia.” queste alcune delle ragioni che, secondo Saviano, impediscono alla politica di parlare abbastanza spesso di Mafia.

“Si crea un finto codice d’onore del mafioso. Che ti chiede il pizzo, ma lo fa direttamente. Lo Stato, per alcuni, diventa uno che ti chiede i soldi di nascosto.” conclude quindi Saviano.