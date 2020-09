Stasera in Tv giovedì 24 settembre. Su Rete 4 Paolo Del Debbio conduce una nuova puntata di Dritto e Rovescio. Mentre Cine 34, per il ciclo Sfumature di giallo, trasmette il film del 1981 E tu vivrai nel terrore – l’ aldilà.

Stasera in Tv giovedì 24 settembre programmi reti generaliste

Su Rai 1, alle 21.25, va in onda la terza puntata di Nero a metà 2 con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz. Nell’episodio Quel che resta, Malik si convince dell’innocenza di Muzo dopo che l’uomo ha ottenuto gli arresti domiciliari per la morte di Olga. Guerrieri sospetta che la morte della donna e di Paolo siano collegate. Nel frattempo si occupano insieme di un caso di bullismo.

Nell’episodio Qualcosa di troppo Malik e Carlo indagano sul caso di un accumulatore seriale trovato ucciso nel suo appartamento. Per risolvere il caso si affidano al contributo della psicologa che lo seguiva da tempo.

Rete 4, alle 21.25, manda in onda il talk di approfondimento Dritto e rovescio. Paolo De Debbio si occupa dei risultati del Referendum sul taglio dei parlamentari e sull’esito delle elezioni regionali. Non mancherà spazio per la crisi post-lockdown che sta mettendo in ginocchio il nostro Paese. Ospite il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Infine Canale 5, alle 21.00, trasmette l’incontro di Supercoppa Uefa Bayern Monaco- Siviglia. Alla Puskas Arena di Budapest si sfidano il Bayern allenato da Hans- Dieter Flick, che ha vinto la Champions League e il Siviglia che ha invece sconfitto l’Inter in Europa League.

Stasera in Tv giovedì 24 settembre 2020 film in onda sulle reti generaliste

Su Rai 1, alle 21.25, va in onda il film commedia del 2019 , Amore cucina e curry con Helen Mirren. Francia. Un bistrot indiano apre accanto al locale della chef Madame Mallory. La signora, avendo paura di perdere molti clienti, decide di conoscere meglio il cuoco che lavoro in quel ristorante. Si tratta di un giovane di talento che Madame Mallory prenderà sotto la sua ala protettiva.

Su Rai 3, alle 21.25, è previsto il film commedia del 2017, La truffa dei Logan, con Farrah Mackenzie. Dopo aver perso il lavoro Jimmy Logan organizza una rapina ai danni del circuito automobilistico dove lavorava. Ad aiutarlo nell’impresa il fratello, la sorella ed un detenuto che vuole evadere dal carcere.

I film trasmessi su Iris, Cine34

Iris, alle 21.00, trasmette il film poliziesco del 1989, Arma letale 2 con Mel Gibson. Ai detective Riggs e Murtaugh viene affidato il compito di proteggere il testimone che può mettere nei guai un’organizzazione criminale. E scoprono così che il capo della gang è un diplomatico sudafricano.

Infine Cine34, alle 21.10, va in onda il film horror di Lucio Fulci del 1981, E tu vivrai nel terrore – l’ aldilà, con Catherine McColl. Liza eredita un hotel che decide di ristrutturare. Ma non sa che l’albergo è stato costruito su una delle sette porte dell’inferno. Ed i morti non gradiscono la presenza dei clienti.

I film stasera su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, trasmette il film fantastico del 1985, Mad Max- Oltre la sfera del tuono, con Mel Gibson. In un futuro apocalittico, il guerriero solitario Max viene esiliato dalla città in cui abita. Dopo essere stato salvato da una tribù di bambini selvaggi, si organizza assieme a loro per uccidere la malvagia regina.

Inoltre su Premium Cinema 2, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 2006, The departed – il bene e il male con Leonardo Di Caprio. La giovane recluta Billy Costigan deve infiltrarsi nella pericolosa gang del boss mafioso Frank Costello per aiutare la polizia di Boston ad arrestarli. Il compito non sarà facile.

I film trasmessi su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film drammatico del 2018, Attacco a Mumbai Una vera storia di coraggio, con Dev Patel. Un gruppo di terroristi decide di attaccare un hotel nel cuore di Mumbai, in India. Lo Chef Arjun metterà a rischio la propria vita per salvare gli ospiti dell’albergo.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, va in onda il film drammatico del 2019, Ritratto della giovane in fiamme con Noemi Merlant. 1770. Heloise, figlia di una contessa francese, si invaghisce di Marianne, la donna che deve realizzare il suo ritratto. Tra le due nascerà una storia d’amore.

Inoltre Sky Cinema Family, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2019, Mio fratello rincorre i dinosauri con Alessandro Gassman. Dal matrimonio di Davide e Katia nascono quattro figli, di cui uno Gio, affetto dalla sindrome di down. Jack, suo fratello, lo vede come un supereroe ma con il passare del tempo…

Invece su Sky Cinema Action, alle 21.00, è previsto il film fantascienza del 2011, Cowboy & Aliens con Daniel Craig. Arizona, 1873. Un uomo che ha perso la memoria arriva nella cittadina di Absolution. Qui dovrà fare i conti con l’ostilità degli abitanti.

Infine Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film thriller del 2020, Rapimento in diretta con Perrey Reeves. Sacha è una giornalista in carriera ed aspira a raccontare ai suoi lettori delle storie significative. Ma quando viene rapita e tenuta prigioniera, lei stessa si ritrova dentro la notizia.