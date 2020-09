Questa sera, 24 settembre, su Rete 4 dalle 21.20 è in onda Dritto e Rovescio, programma di approfondimento e talk politico condotto da Paolo Del Debbio. Fra gli argomenti della serata figurano i risultati delle recenti elezioni regionali e del referendum costituzionale. Ma anche il tema dell’immigrazione clandestina e la gestione della crisi economica post lockdown.

Il presidente del Veneto neo-rieletto Luca Zaia è ospite della trasmissione per commentare i risultati delle elezioni amministrative regionali, tenutesi in 7 regioni; Toscana, Campania, Liguria, Marche, Puglia, Valle d’Aosta e, appunto, Veneto. Inoltre, Del Debbio intervista Zaia anche riguardo altre questioni di stretta attualità.

Durante la puntata Del Debbio racconta storie di piccole e medie realtà imprenditoriali che faticano a riprendersi dopo la lunga chiusura forzata del lockdown. Non mancano casi di lavoratori che attendono ancora i pagamenti della Cassa Integrazione, o altri sussidi economici forniti dall’Inps.

Infine, si dibatte sul tema immigrazione, in seguito alla proposta dell’Unione Europea di predisporre un piano di ridistribuzione automatica dei migranti fra i paesi membri.

Dritto e Rovescio 24 settembre, le opinioni di Luca Zaia

In occasione del primo servizio mandato in onda questa sera, 24 settembre, a Dritto e Rovescio, Paolo del Debbio incontra alcuni imprenditori locali di Padova, in seguito alle richieste di molti telespettatori padovani che stanno avendo difficoltà a riaprire le proprie attività, o a trovare lavoro dopo averlo perso durante il lockdown.

“Pensare di aver avuto il più grande consenso della storia della Repubblica Italiana è una grande responsabilità. Rappresentata dall’elettorato che ha votato l’uomo, non il partito, la concretezza. Io ho sempre fatto l’amministratore. Ci hanno scelto per fare grande il Veneto” afferma Luca Zaia, presidente neo-rieletto della Regione Veneto, in collegamento da Conegliano. Zaia ha ottenuto quasi l’80% di consensi in Veneto, un risultato storico.

Quindi, Del Debbio propone un servizio girato a Crotone, dove pare siano molto numerosi “i furbetti” che hanno abbandonato il lavoro per operare in nero e richiedere il reddito di cittadinanza. L’inviato di Dritto e rovescio riesce a intervistarne alcuni. “Di chi è la colpa, mia che lo prendo, o tua che me lo dai?” si interroga un passante.

“Noi siamo convinti che il reddito di cittadinanza non funzioni. Meglio pagare per qualcuno che crei occupazione, che per stare sul divano a guardare la tv” commenta Zaia. “Non si possono pagare i cittadini per attendere qualcosa che non arriverà mai.” continua.

Dritto e rovescio 24 settembre, Luca Zaia e De Luca

Un gruppo di lavoratori in collegamento con Dritto e rovescio sono in procinto di essere licenziati. Alcuni di loro sono ancora in attesa delle sovvenzioni della Cassa Integrazione.

“La Cassa Integrazione non la emette la Regione Veneto, ci pensa l’Inps.” chiarisce Luca Zaia. Che si dice favorevole a incontrare i lavoratori che hanno dato la loro testimonianza questa sera, per portare avanti la loro vertenza contro l’azienda che sta per licenziarli senza offrire loro alcuna garanzia.

Subito dopo, il conduttore mostra a Zaia estratti delle dichiarazioni di Vincenzo De Luca, anche lui recentemente ri-eletto con un ampio consenso come presidente della Regione Campania. “Il successo di De Luca è anche lo specchio di un cambiamento nella figura del governatore. Un presidente on the road, come un sindaco. Mi scrivono spesso persone per indicarmi problemi da risolvere, piccoli e grandi.” afferma Zaia.

Laura Bolòdrini ha rilasciato a Dritto e Rovescio alcune dichiarazioni in cui loda Zaia per il suo pragmatismo. Contrapponendolo “alle sparate”, così le definisce la Boldrini, di Salvini. Il presidente del Veneto risponde “Sono abituato al gioco del dividi et impera. Ma chi mi ha votato sa bene che sono Leghista.”.

Beppe Grillo con l’inviato di Dritto e rovescio

Vengono mostrate in un servizio immagini inedite, estratte da una telecamera di sorveglianza, che riprendono Beppe Grillo mentre maltratta un giornalista inviato di Dritto e Rovescio che gli aveva fatto una domanda. Nelle immagini si vede chiaramente Grillo che spinge alle spalle l’inviato giù per una corta rampa di scale. “Continueremo la polemica nelle sedi adeguate: quelle della giustizia.” conclude Del Debbio.