X Factor 2020, 24 settembre, auditions, esibizioni, concorrenti

Questa sera, 24 settembre, alle ore 21,15 su Sky uno andrà in onda una nuova puntata di auditions di X Factor 2020. Il talent show condotto da Alessandro Cattelan è giunto alla sua quattordicesima edizione. In giuria ritorni e nuovi arrivi: Mika, Manuel Agnelli, Emma ed El Raton. Le premesse per un’edizione coinvolgente ed esuberante ci sono tutte.

Inizia il programma. I primi ad esibirsi sono i Great soul, una rock band composta da ragazzi giovanissimi ma cresciuti a pane e musica. I giudici apprezzano molto la loro performance. Quattro sì.

Eva sogna X Factor dalla partecipazione al talent degli One direction. La sedicenne propone un suo inedito rap. Nel bravo Eva racconta una storia di disagio adolescenziale e di rivalsa. El Raton trova che sia mancata melodia nel pezzo. Mika concorda aggiungendo che la performance era più recitata che cantata. Due sì e due no, non passa.

Carrellata di sì. I Gravity Sixty sono una band super grintosa! Luk è un dolcissimo cantautore. Adelaide ha un timbro particolare ed una grande intensità. Quattro sì per loro.

Lykan canta “Gennaio”, un brano inedito che ha composto proprio lo scorso gennaio. Il pezzo è ricco di ironia ed ha un sound gradevole ed orecchiabile. Ottima performance. Mika lo definisce “deliziosamente deprimente”. Quattro sì.

Giuseppe, in arte Vergo, nella vita e portinaio ma sogna di lavorare nel mondo musicale. Il suo impiego attuale gli fornisce spunti per i suoi brani. Propone un proprio inedito, “Bomba”. Molto interessante ed innovativo musicalmente. “Il pezzo è fantastico” – gli dice Mika. I giudici sono conquistati. Quattro sì.

Michael Blade canta la sua “I miss you”. Chitarra e voce, il pezzo è intrigante e sensuale. I giudici sono perplessi, non apprezzano molto la performance. El Raton decide di concedergli una possibilità, ma si aspetta di vedere più sincerità e fragilità.

Frada e Kyv cantano solo da un anno, ma sembrano un duo molto affiatato. “Adoro, questa combo mi piace tantissimo. Sono quelle cose pazze che mi piace portare in saletta” – esclama El Raton. Quattro sì.

V3n3r3 è un personaggio particolare, a tratti indisponente. La sua performance però stupisce e gli permette di passare al prossimo step.