Riparte questa sera, domenica 27 settembre, Non è l’Arena. Il talk di Massimo Giletti riprende il suo posto nel palinsesto di La 7, in diretta alle 20.30. L’ultima puntata della scorsa stagione era andata in onda il 21 giugno 2020.

Non è L’Arena 27 settembre, la scarcerazione dei boss

Fra i temi centrali della puntata di oggi 27 settembre, Giletti propone l’inchiesta sulle scarcerazioni dei boss e sulle ombre che hanno avvolto la concessione dei domiciliari in seguito all’emergenza sanitaria.

L’inchiesta rappresenta un focus su dati ben precisi per dimostrare come a più di quattro mesi dalla fine del lockdown sono ancora tanti gli uomini dei clan rimasti a casa per il rischio contagio.

A preoccupare però non sono solo i numeri ma anche il peso criminale dei detenuti scarcerati. Segnale devastante per la collettività, sottolinea Giletti. Di questo tema, ma anche di altro Giletti parla con l’ex Pm antimafia ed attuale consigliere del Csm Nino Di Matteo.

Segue poi la testimonianza di Rino Germanà: oggi questore in pensione. Il 14 settembre del ‘92 si salvò per caso dall’agguato organizzato contro di lui, dai boss mafiosi Matteo Messina Denaro, Leoluca Bagarella e Giuseppe Graviano. Una vicenda mai del tutto chiarita. Se ne discute con Sandra Amurri, Gian Domenico Caiazza, Rita Dalla Chiesa e Luigi De Magistris.

Giletti intervista Flavio Briatore

Nella prima puntata Giletti intervista in esclusiva Flavio Briatore. L’imprenditore ed ex marito di Elisabetta Gregoraci, racconta per la prima volta come ha vissuto il contagio e la guarigione dal Covid 19.

Briatore è stato protagonista, gli scorsi mesi, di una polemica molto dura contro il Governo e le misure adottate per bloccare la diffusione della pandemia. In particolare aveva fortemente contestato la chiusura dei locali della movida. A discuterne, in studio Myrta Merlino, Franco Bechis, Francesca Masiero e Peter Gomez.

Parla Mirko Scarcella il guru di Instagram

Nel corso della puntata, Giletti propone un viaggio nel mondo patinato dei social e degli influencer. Davanti alle telecamere di Non è l’Arena, Mirko Scarcella: meglio conosciuto come il guru di Instagram. Oggi l’interessato è sotto accusa perché alcuni dei suoi clienti si sono sentiti truffati.

Scarcella non accetta dio essere trasformato da guru di Instagram a truffatore. E accetta di dire la sua verità. Ricordiamo che, a due mesi dal servizio delle Iene, con un video, era passato all’attacco puntualizzando punto su punto, quanto gli contestava il programma di Italia 1.

Partecipano al dibattito in studio Nunzia De Girolamo, Hoara Borselli e Laura D’Amore.

Non è L’Arena 27 settembre, l’origine del Covid

Infine Giletti e la sua squadra tornano a raccontare l’Italia di oggi che, segnata negli ultimi mesi dal dramma del Covid, si trova ancora a fare conti con la presenza del virus. Ma qual è stata la sua origine: naturale o artificiale? Anche il nostro Paese deve prepararsi ad una seconda ondata come nel resto d’Europa? La parola agli esperti: Matteo Bassetti, Fabrizo Pregliasco e Alberto Zangrillo.

Zangrillo, tra l’altro, medico personale di Silvio Berlusconi, mette in evidenza come si è evoluto il virus da gennnaio fino ad oggi.