Domenica in torna in onda domenica 27 settembre con nuovi ospiti nel salotto di Maria Venier. Il contenitore del day time pomeridiano di Rai 1 è in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. L’appuntamento è alle ore 14.00 con protagonisti presenti sia in studio e in collegamento. Domenica in ospiti 27 settembre Guanciale e Mastronardi Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi sono i primi ospiti di Domenica in. I due attori sono presenti in studio per presentare la terza stagione di L’allieva. La partenza della fiction è in palinsesto proprio nel prime time di questa sera. I protagonisti cercano di anticipare al pubblico di Rai 1 gli eventi che accadono ai loro personaggi. Sono in gioco nuove dinamiche, alcune new entry tra cui l’attore Sergio Assisi. E sulla serie pende il dubbio della conclusione. Infatti l’attuale potrebbe essere l’ultima stagione. Sono previste altri impegni per la Mastronardi e Guanciale. E la stessa scrittrice Alessia Gazzola autrice dei romanzi su L’Allieva è proiettata verso altre storie al femminile. Le promozioni cinematografiche e letterarie

Per presentare i propri lavori cinematografici e letterari arrivano diversi ospiti. Innanzitutto è presente Claudia Gerini. L’attrice è in studio per presentare il film Burraco fatale nelle sale dai primo ottobre, prodotto da Rai Cinema con la regia di Giuliana Gamba. Accanto alla Gerini, ci sono nel cast Angela Finocchiaro, Paola Minaccioni e Caterina Guzzanti. E’ la storia di quattro amiche, annoiate dalla quotidianità e dai problemi di famiglia. Accomunate dalla passione per il Burraco decidono di partecipare ad un torneo.

Rita Dalla Chiesa interviene per presentare il suo libro ‘Il mio valzer con papà’ nel quale ricorda il padre, il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, del quale proprio oggi, ricorre il centenario dalla nascita. Emozioni ed episodi molto personali danno un ritratto inedito del generale ucciso il 3 settembre 1982.

Massimo Lopez interviene per presentare il suo libro Stai attento alle nuvole. Inoltre si esibisce in una performance musicale accompagnato dall’orchestra di Domenica in diretta dal maestro Stefano Magnanensi