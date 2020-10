Restart è il titolo del nuovo programma di Rai 2 condotto da Annalisa Bruchi. L’appuntamento è a partire da mercoledì 7 ottobre in seconda serata, alle 23.25.

Restart su Rai 2 con Annalisa Bruchi

Annalisa Bruchi torna su Rai 2 con la nuova proposta dal titolo Restart. Ogni mercoledì in seconda serata la Bruchi ha al suo fianco Aldo Cazzullo. Il programma è scritto da Alessandro Sortino e la stessa conduttrice.

Nella squadra ha un ruolo di primo piano l’editorialista e scrittore Aldo Cazzullo. Ogni settimana è autore della lettera indirizzata a personaggi della politica, dell’economia o della società per sollecitare la loro attenzione su storie che hanno bisogno di essere ascoltate.

L’Italia del post emergenza è alle prese con una delle più gravi crisi economiche della sua storia e deve trovare il modo di ricominciare. Questo concetto è alla base del programma che si occupa di approfondire, con un linguaggio semplice temi economici complessi e spesso indecifrabili,. Temi che, però,hanno un impatto fondamentale nella vita di ciascuno di noi

Al racconto della crisi si affianca il racconto delle forze positive, della creatività e del coraggio che anima il Paese. Forze necessarie per restituire in un momento così difficile la fiducia necessaria per ricominciare.

La prima puntata

Nella prima puntata, tra gli ospiti di Annalisa Bruchi, il ministro dell’economia Roberto Gualtieri. Al centro tasse, Recovery fund e Bonus. Nella pagina dedicata al lavoro, l’impresa che soffre e quella che ce la fa.

Poi il viaggio allucinante nella realtà della crisi del commercio a Roma, nel post lockdown. Negozianti sull’orlo del fallimento si rivolgono sempre di più agli usurai. E la mafia organizzata, attraverso la leva finanziaria, si impossessa dell’economia della capitale. In studio, politici, economisti, imprenditori ed esperti, a cui verranno proposti servizi, inchieste e testimonianze che invocano risposte.

A rendere chiara e intellegibile la giungla dei numeri, il professor Carlo D’Ippoliti dell’Università La Sapienza.

Mentre il professore commercialista Giancarlo Timpone spiegherà al pubblico ciò che entra ed esce dalle nostre tasche. Ovvero tasse, bonus, mutui, incentivi.

Grande spazio per il tema del lavoro: chi ce l’ha, chi l’ha perso, chi aspetta la cassa integrazione. Chi è riuscito a resistere o addirittura a reinventarsi; i nuovi lavori o quelli ormai destinati a scomparire. Voce ai protagonisti che racconteranno le loro storie, perché, come dice il sottotitolo del programma, “L’Italia ricomincia da te”.

Chi è Annalisa Bruchi

Giornalista e conduttrice televisiva italiana, Annalisa Bruchi, senese, ha presentato, nel 2019 il programma Povera Patria, diventato nell’edizione successiva, Patriae. Era affiancata sempre da Aldo Cazzullo.

Precedentemente, dal 2 gennaio 2018, su Rai 2, con Giancarlo Loquenzi, conduceva Kronos – Il tempo della scelta.

La sua esperienza televisiva era iniziata dall’autunno 2016 con Sunday Tabloid, poi divenuto Night Tabloid, tutti i giovedì su Rai 2, per poi spostarsi al lunedì da settembre 2018.

E’ stata per anni, conduttrice del Palio di Siena.