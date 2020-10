Stasera in tv 7 ottobre 2020. Su Rai 1 va in onda l’incontro amichevole di calcio Italia – Moldova. Su Rai 3 torna Chi l’ha visto?, e su Canale 5 prosegue Temptation Island. Di seguito la programmazione completa di stasera.

Stasera in tv 7 ottobre 2020 – programmi Rai

Dalle 20.30 su Rai 1 è trasmessa Italia – Moldova, partita di calcio internazionale amichevole. La nazionale azzurra si sta preparando per la National League, e l’allenatore Roberto Mancini sta sperimentando nuove formazioni. Durante la conferenza stampa di ieri, però, Mancini ha parlato anche dell’argomento Coronavirus. Pare che i giocatori convocati non siano fra quelli a rischio contagio.

Mare Fuori, la fiction di Rai 2, è in onda dalle 21.20. La puntata di stasera, la terza, si intitola La vendetta per guarire. Filippo vuole vendicarsi di Pino, e trafuga una lametta, nascondendola. La direttrice si accorge della sparizione, e sospende attività ricreative e permessi fino a nuovo ordine. La decisione, però, inasprisce le tensioni fra i detenuti.

Su Rai 3, poi, è proposta una nuova puntata in diretta di Chi l’ha visto? programma condotto da Federica Sciarelli. Fra gli argomenti trattati stasera, il ritrovamento della ragazza di Grosseto scomparsa il 7 agosto in abito da sera. La madre, che aveva partecipato più volte alla trasmissione sperando di ritrovare sua figlia, aveva sporto denuncia per sequestro di persona. Le indagini della polizia stanno attualmente proseguendo in quella direzione.

Stasera in tv 7 ottobre 2020 – programmi Mediaset

Come di consueto, il martedì sera Stasera Italia propone uno speciale che occupa tutta la prima serata di Rete 4, a partire dalle 21.20. Barbara Palombelli conduce il talk a cura della redazione del TG4, con servizi speciali e confronti con ospiti in studio.

Il reality Temptation Island entra nel vivo su Canale 5, dalle 21.20. La conduttrice Alessia Marcuzzi deve gestire altri aspri confronti fra i concorrenti. Stando alle anticipazioni, sono previsti ben 2 falò, anche a causa di un tradimento conclamato.

La saga dei film Rambo, con Sylvester Stallone, prosegue stasera su Italia 1, alle 21.30. John Rambo è il quarto film con protagonista l’abile soldato americano, stavolta coinvolto in una missione di salvataggio che lo porta in Birmania. John, riluttante, accetta.

I programmi La7, TV8 e Nove

Su La7 alle 21.15 è proposta una nuova puntata di Atlantide – Storie di uomini e di mondi. La puntata di questa sera si intitola Fuori controllo, e il tema principale è l’attuale nuova ondata di contagi da Covid-19 nel mondo. All’interno della puntata è proposto in prima tv assoluta il documentario “The Virus: wath went wrong?”, realizzato dai giornalisti Martin Smith e Marcela Gaviria. Fra gli ospiti del conduttore Andrea Purgatori ci sono Rula Jebreal, il virologo Guido Silvestri, Paolo Crepet e Giuseppe Genna.

MIIB – Man In Black II è trasmesso su TV8 dalle 21.30. Il secondo film della saga degli “uomini in nero” che tengono segreta l’esistenza degli alieni e il loro proliferarsi sulla terra. Kay perde la memoria, e il suo collega deve fare di tutto per fargliela riottenere. L’agente è infatti in possesso di informazioni fondamentali note solo a lui.

Invece, NOVE manda in onda alle 21.30 il film Sei giorni sette notti, commedia romantica con Harrison Ford e Anne Heche. Quinn, scontroso pilota di aeromobili, deve scortare Robin, una giornalista, fino a Tahiti, dove la attende il suo fidanzato. Purtroppo, l’aereo precipita su un’isola deserta, e i due naufraghi dovranno imparare in fretta come sopravvivere, e come sopportarsi a vicenda.

I film in onda su Sky Cinema

Su Sky Cinema Canale 304 alle 21.00 è trasmesso il film d’animazione Shrek. Una favola moderna che cambia i ruoli convenzionali a cui siamo abituati: Shrek, un orco, deve salvare la principessa Fiona, prigioniera di un mostruoso drago, per accontentare un principe e riprendersi la sua palude, usurpata dal regnante.

Infine, su Sky Cinema Canale 311, alle 21.15 è in onda Mona Lisa Smile, film sull’emancipazione femminile con Julia Roberts. Siamo negli anni ’50: Katherine Watson, docente di storia dell’arte dalle idee anticonformiste, stravolge l’atmosfera maschilista di un college del New England e le certezze borghesi delle studentesse. Che capiranno, grazie a lei, di non essere meno importanti dei loro colleghi uomini.