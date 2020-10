La serie Mare fuori torna con gli episodi La vendetta per guarire e L’appartenenza. L’appuntamento è su Rai 2 in prima serata. E’ la terza puntata in onda questa sera mercoledì 7 ottobre e gli episodi sono rispettivamente il quinto e il sesto dei dodici previsti. Nel cast Carolina Crescentini e Carmine Recano.

Mare fuori episodio La vendetta per guarire, trama

La trama del quinto episodio ha come protagonista Gemma, una ragazza di Rimini che subisce abitualmente violenza dal fidanzato. La sorella, a conoscenza di questa situazione, cerca di aiutarla. Ma diventa lei stessa una vittima nel tentativo difenderla. A questo punto per Gemma la vendetta appare l’unico modo per guarire da quell’amore malato.

Anche Filippo medita vendetta. Il ragazzo che non si rassegna ai soprusi a cui lo sottopone Pino. Ora possiede un’arma e ha tutte le intenzioni di usarla per difendersi.

Carmine, invece, ha ripreso coraggio da quando ha saputo che presto diventerà padre. Non può perdere la speranza e non vuole assolutamente arrendersi. Adesso, finalmente, ha un motivo per cui lottare.

Su Carmine però pende ancora la minaccia di una vendetta dei Valletta. La responsabile dell’istituto minorile, nel frattempo viene informata della sparizione della lametta rubata da Filippo e sospende sia i permessi che le attività ricreative. Questo alimenta la rabbia tra i detenuti che pensano sia Carmine il responsabile. Carmine incassa le botte, tace e non tradisce il suo amico Filippo.

Episodio 6 L’appartenenza trama

Edoardo riesce ad ottenere un permesso ed esce dal carcere. Filippo consegna la lametta alla direttrice che non riesce a fargli confessare da chi voleva difendersi.

Ciro apprende che a rubare la lametta è stato Filippo. Pino è intenzionato a impartirgli una lezione. Ma Ciro sta meditando altri dolorosi progetti per il Chiattillo. Pino si ingelosisce per le attenzioni di Ciro nei confronti di Filippo e questo fatto lo preoccupa e lo mette in una situazione di allerta.

Filippo cade subito nella trappola preparata da Ciro e accetta la sua protezione. Carmine lo avverte. L’amicizia che Ciro gli sta offrendo si chiama “appartenenza” al “sistema”: si è in debito per ogni favore ricevuto. Carmine ha ragione e infatti Ciro chiede a Filippo una prova di coraggio per ottenerne la protezione.

Gemma entra nel femminile e Viola inizia a circuirla con la sua arte manipolatoria. D’altronde non esiste nulla di meglio per una vittima come Gemma, di un carnefice spietato come Viola.