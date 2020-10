Torna il Kilimangiaro dal 18 ottobre su Rai 3. Camila Raznovich, la conduttrice riconfermata, riprende il suo posto nel day time pomeridiano di Rai 3. Con una novità. Intanto l’appuntamento è per domenica 18 ottobre con la regia di Andrea Dorigo.

Kilimangiaro dal 18 ottobre cambio d’orario

La prima novità della nuova edizione del Kilimangiaro è il cambio dell’orario. Da domenica 18 ottobre, infatti, il programma proposto in diretta, va in onda alle 16.30. Un’ora di ritardo rispetto alle edizioni precedenti per dare spazio a Mezz’ora in più / Il mondo che verrà con Lucia Annunziata e Antonio Di Bella.

La Raznovic saluta i telespettatori, come sempre, prima del Tg 3 delle 19.00.Non cambia, però, la formula che si basa soprattutto su viaggi, avventure in giro per il mondo, e divulgazione sempre legata a viaggi con attenzione all’aspetto turistico. Inoltre non mancano, come sempre, servizi filmati e ospiti in studio e in collegamento.

Tra i tanti ospiti che si alternano, vi sono sportivi, fotografi, scrittori, architetti, anche registi di documentari. Ognuno porta il contributo della propria esperienza.

In un periodo complicato per l’espandersi della pandemia a livello internazionale, viaggiare è più difficile. Ma il Kilimangiaro continua a condurre i telespettatori, sia pure a livello virtuale, in giro per il mondo. Raccontando storie di vita vissuta, avventure singolari, luoghi magari poco conosciuti. Nell’attesa che si possa, finalmente tornare alla normalità, sono ancora tante le persone che hanno una vicenda personale, un ricordo da comunicare. E il programma di Rai 3 da loro voce.

I Documentari del Kilimangiaro

Punto forte del Kilimangiaro sono i documentari, spettacolari per la bellezza delle immagini e dei luoghi. Ne vengono proposti molti, per la maggior parte produzioni originali che, però, questa volta vengono suddivisi a seconda delle categorie alle quali appartengono. Alcune delle categorie sono: Natura, Avventura, Storie, Meraviglie e Paradisi. Ma sono presenti anche documentari di importazione che fanno il punto anche su come è cambiato il modo di viaggiare ai tempi del Covid.

Il cast del programma

Il cast del programma è composto, come sempre da persone che hanno un viaggio da raccontare. Questa volta la Raznovic accoglie due nuovi amici, Beatrice e Lorenzo dei Viaggi In Salita che dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019 hanno fatto il giro del Mondo.

Tra i viaggiatori del Kilimangiaro ci sono ancora Fabio Toncelli, Gabriele Saluci e Ludovico De Maistre.

Confermato, tra gli ospiti fissi, il geologo Mario Tozzi che il 27 ottobre torna su Rai 3 con la nuova edizione di Sapiens un solo pianeta.

Questa volta Kilimangiaro si reca anche sui luoghi del FAI grazie a Gloria Aura Bortolini che documenta la bellezza di location nel nostro Paese ancora poco note.

Con il botanico Stefano Mancuso e il linguista Giuseppe Antonelli, ogni settimana si compie un viaggio virtuale di notevole interesse tra le piante e il linguaggio dei viaggiatori.

La biologa marina Mariasole Bianco è presente in studio, ma propone anche immagini suggestive delle più belle aree marine.