Ha per titolo Le parole per dirlo il nuovo programma proposto da Rai 3. L’appuntamento è da domenica 18 ottobre, nel day time mattutino, alle 10.20.Laa durata è abbastanza breve. Il programma, infatti, si conclude alle 11.10.

Le parole per dirlo su Rai 3 chi conduce

A condurre Le parole per dirlo è Noemi Gherrero. Accanto a lei i professori Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, ambedue linguisti. Il programma è un viaggio, pieno di curiosità, sulla lingua italiana. Il fine è raccontare il nostro modi di parlare e di esprimerci in ogni occasione della giornata.

Quando ci raccontano l’etimologia di una parola proviamo spesso una sensazione di meraviglia. Perché riconosciamo qualcosa che non sapevamo di sapere, un universo di elementi che era sotto i nostri occhi ma che non avevamo mai notato. E riconosciamo quanto le parole sono importanti nel mondo della comunicazione, dei media. Ed è proprio dalla considerazione dell’importanza delle parole che nasce il programma.Che, già dal titolo, vuole dare un segnale significativo. Quali sono le parole da usare per dire a chi ci sta accanto una determinata notizia?

Le puntate, primo ospite Corrado Augias

Ogni puntata, condotta da Noemi Gherrero, si avvale della collaborazione dei linguisti Valeria Della Valle e Giuseppe Patota.

Ed è basata su uno specifico ambito linguistico. Ogni appuntamento, infatti, punta l’attenzione sui vari aspetti della lingua, dalla politica alla pubblicità fino ai social network. L’obiettivo è esplorare, attraverso le parole, i diversi aspetti della nostra quotidianità.

La prima puntata, in onda domenica 18 ottobre, è dedicata al linguaggio della televisione. Ed ha come ospite Corrado Augias.

A sottolineare il tono informale e spesso giocoso del programma contribuisce la partecipazione on-line di un piccolo gruppo di studenti. Mentre un ampio spazio è dedicato a contributi filmati. Possono essere di repertorio o realizzati per l’occasione. Il fine è di dare testimonianza diretta dei diversi usi linguistici.

Chi è Noemi Gherrero

Attrice, conduttrice e modella Noemi Gherrero all’anagrafe è Noemi Maria Cognigni. E’ nata a Napoli ed è laureata in Relazioni Internazionali. Ha frequentato la Scuola d’Arte cinematografica a Roma,

Ha recitato in serie come I bastardi di Pizzofalcone e film come Falchi, ma ha preso parte anche a documentari televisivi. È stata definita la “Sharon Stone italiana”. Nel 2013 è stata eletta Miss Mediterraneo, due anni dopo la conquista della fascia di Miss Regina d’Europa.