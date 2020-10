Report torna in onda da lunedì 19 ottobre. L’appuntamento è ogni lunedì alle 21.20 su Rai 3, con la conduzione di Sigfrido Ranucci. Il conduttore affronta numerosi argomenti legati all’attualità e li approfondisce con inchieste e reportage realizzate in proprio.

Report torna da lunedì 19 ottobre inchieste legate al Covid

Uno dei primi temi affrontati riguarda la gestione dell’emergenza sanitaria da parte del governatore della Lombardia Attilio Fontana ai tempi del virus. In quest’ambito si parla della guerra del vaccino. Quale Paese riuscirà a realizzarlo per primo? Quanto costerà? Chi ci guadagnerà? L’Unione europea ha già firmato contratti, ma sono segreti.

Restando nell’ambito del Covid, Ranucci si occupa del mistero del piano contro le pandemie. Il nostro risale al 2006 e non è mai stato aggiornato. Report è tornato a cercare la verità tra dirigenti smemorati, presunti piani segreti e documenti scomodi fatti sparire, mentre medici e familiari delle vittime potrebbero chiedere un maxi-risarcimento.

Ancora sul Coronavirus. Riflettori puntati sulla Lombardia. Con oltre 16.000 decessi su una popolazione di 10 milioni di abitanti, è una delle aree del mondo in cui il virus ha ucciso più persone. Con l’aiuto di dati e documenti inediti Report ricostruisce la lunga catena di errori ed eventi a livello globale e locale che l’ha portata a essere la regione d’Europa maggiormente colpita dal Covid.

Dopo 3 mesi Immuni è stata scaricata sul 18% degli smartphone degli italiani. Tra mancati avvisi e notifiche errate, quanto è affidabile l’app per tracciare il virus? Qualche regione si è fatta la propria app.

Appalti Covid, più velocità negli affidamenti, ma meno trasparenza. Chi ha messo un velo sui contratti con le aziende che si sono accaparrate miliardi di euro di commesse pubbliche?

Gli altri argomenti

Gli intrecci finanziari dei commercialisti della Lega di Matteo Salvini. Report è andato fino in Brasile sulle tracce dei soldi e di oscuri prestanomi. Ben 400mila euro sono spariti sul conto svizzero di una società panamense. A cosa sono serviti?

Trattativa Stato mafia: all’origine delle stragi del ’92 – ’93. Il racconto inedito di rapporti inconfessabili tra mafiosi, uomini dello Stato e neofascisti legati alla P2.

I vigili della capitale. Uno dei corpi di polizia cittadina più grandi d’Europa. Ma la corruzione ne minaccia l’integrità. Dalle accuse di mazzette alla connivenza con la criminalità organizzata fino alle guerre di potere in Campidoglio, un’inchiesta sul volto oscuro del Corpo di polizia locale di Roma Capitale.

Il governo Conte ha stanziato tre miliardi di euro per Alitalia. Fino ad oggi ci sarebbe costata 12 miliardi di euro. L’ultima gestione privata degli arabi di Etihad ha lasciato alle spalle 3 miliardi di debiti e manager sotto inchiesta.

Oltre 70 milioni di passeggeri si imbarcano sui traghetti per raggiungere le isole. Per mantenere in piedi il servizio lo Stato ogni anno finanzia per oltre 252 milioni di euro le compagnie private di navigazione. Un mare di denaro pubblico… Ma è tutto corretto?

Sono circa 120 i tavoli di crisi aperti al ministero dello sviluppo economico, e 160mila i lavoratori coinvolti. Una crisi amplificata dall’emergenza Coronavirus. In questo contesto cosa sta facendo il sindacato? Quanto è trasparente la sua organizzazione?

Report dal 19 ottobre, temi legati all’alimentazione

Più del 90% dei consumatori mangia pasta. In tema di pasta ci crediamo i migliori al mondo e invece gli chef stellati ignorano la pasta con le righe. Perché? Sembra solo una questione di gusto, non lo è. Un’inchiesta di Report smaschera chi inganna i consumatori.

Latte estero nei formaggi italiani DOP. Dai grana alla mozzarella di bufala campana, i controlli per difendersi dalle frodi sono efficaci?

Abbiamo posto dei limiti all’inquinamento dell’aria all’esterno e la monitoriamo di continuo. Chi controlla invece la qualità dell’aria negli uffici, nelle scuole, nelle case, egli ospedali, dove passiamo il 90% del nostro tempo?

Un giorno anche l’acqua sarà usata come combustibile che fornirà luce e calore. Immaginiamo di trasformarci in paese esportatore di energia sempre più pulita. Cosa cambierebbe per noi?

Il conduttore si avvale della collaborazione di Michele Buono, Cataldo Ciccolella Bernardo Iovene, Elisa Marincola, Ilaria Proietti e di Alessia Marzi.

