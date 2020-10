Tutto su mia madre con le puntate 12-16 ottobre. L’appuntamento è su racconta le vite ordinarie e straordinarie di mamme italiane, narrate da loro stesse e dai loro figli. Un mosaico di ritratti personali, ma anche una riflessione sulla condizione femminile nel nostro paese. Quinta settimana di. L’appuntamento è su Rai 3 dal lunedì al venerdì nella fascia dell’access prime time alle 20.25. Il docu – reality narrate da loro stesse e dai loro figli. Un mosaico di ritratti personali, ma anche una riflessione sulla condizione femminile nel nostro paese.

Tutto su mia madre 12-16 ottobre le storie della quinta settimana

Annalisa e Marta (Granaglione – Bologna) episodio 21 in onda lunedì 12 ottobre

Annalisa dopo aver partorito sua figlia ha deciso di lasciare il “posto fisso” e di diventare ostetrica, per seguire la sua vocazione e il suo sogno di lasciare un segno nel mondo aiutando i bambini a venire alla luce.

Titti e Cristopher (Lucca) episodio 22 in onda martedì 13 ottobre

Sin da piccola Titti è una grande appassionata di auto e motori: contro il parere della famiglia sceglie di assecondare la sua passione e inizia a fare gare di rally. Durante una gara conosce suo marito, e oggi è copilota di suo figlio Christopher.

Valeria e Giulia (Brescia) episodio 23 in onda mercoledì 14 ottobre

Valeria è una donna che è stata rovinata dagli uomini: prima dal padre, ludopatico, poi dal marito, sempre pieno di debiti. Tra distacchi di utenze e pignoramenti vari, cresce i figli facendogli credere che sia tutto un gioco, in perfetto stile “La vita è bella” di Benigni. Lavorando come magazziniera, lotta quotidianamente per il suo futuro e quello dei suoi figli.

Le storie di fine settimana

Marilidia e Vittorio (Napoli) episodio 24 in onda giovedì 15 ottobre

Marilidia è titolare di una storica agenzia funebre napoletana, ereditata dal padre e che gestisce con abilità e professionalità tra i pregiudizi e il maschilismo dei colleghi del settore. Per suo figlio Vittorio però, ha voluto un futuro diverso e l’ha supportato affinché prendesse un’altra strada lavorativa.

Elena e Silvia (Bologna) episodio 25 in onda venerdì 16 ottobre

Elena, 85 anni, ha vissuto l’infanzia segnata dalla guerra e dalla povertà. Riesce a laurearsi in legge, diventa avvocato e sposa ben presto un collega. Il matrimonio, però, rivela diverse difficoltà e i due arrivano a vivere “separati in casa”. Elena dà grande attenzione, nella sua professione, anche ai più deboli e specialmente ai bambini in difficoltà, scatenando le gelosie di sua figlia Silvia. Oggi sono entrambe avvocate e hanno trovato un sereno equilibrio.