Quarta settimana di programmazione per Tutto su mia madre con le puntate 5–9 ottobre. Il nuovo docu-reality è in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.25, su Rai 3.

Tutto su mia madre 5-9 ottobre

Tornano le storie di vite ordinarie e allo stesso tempo straordinarie di mamme italiane, raccontate da loro stesse e dai loro figli. Ritratti personali che permettono anche una riflessione sulla condizione femminile nel nostro paese.

Lunedì 5 ottobre

Si inizia con Catia, una donna che, dopo aver scoperto in età adulta di soffrire di dislessia – come i suoi tre figli – inizia una “lotta” per il riconoscimento di questo disturbo dell’apprendimento. Un percorso difficile, che l’ha portata a diventare presidentessa dell’AID di Parma. E’ la figlia Lara a raccontare la sua storia.

Martedì 6 ottobre

In onda la storia di Maria Luisa, informatica in una grande azienda. Un giorno decide di lasciare tutto e studiare per diventare “infermiera di strada”, in servizio sulle ambulanze.

Matteo, influenzato da questa scelta di libertà e indipendenza della madre, racconta nella puntata il suo rapporto con lei. E svela o preziosi consigli che ha ricevuto quando ha dovuto scegliere tra una carriera da musicista o una professione più stabile.

Mercoledì 7 ottobre

Mara proviene da una famiglia molto umile, e si è innamorata del ragazzo che la serviva sempre al banco della macelleria di fiducia. Qualche anno dopo, quel ragazzo è diventato suo marito e ha lasciato la macelleria per lavorare in un mattatoio. Ma a lei quella vita non piace e decide di tentare il tutto per tutto per coronare il suo sogno: aprire una macelleria a conduzione femminile. E’ il racconto dei numerosi sacrifici che l’hanno portata con dolore ad essere assente in alcuni momenti della vita dei suoi figli, ma che le hanno permesso di realizzare il suo desiderio. La donna oggi gestisce la sua macelleria, insieme alla figlia Francesca.

Giovedì 8 ottobre

Arriva la storia di Martina che tra casa, giochi e compiti, per tutta la vita si è dedicata, con mille difficoltà, alla famiglia e ai suoi sette figli. Quando i ragazzi, ormai adulti, si iscrivono all’università, Martina decide di prendere in mano le redini della sua vita e di tornare a studiare, laureandosi proprio insieme ai suoi figli. A raccontare la sua storia è Sara, la terzogenita di Martina.

Venerdì 9 ottobre

Raffaella, ex tennista, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles del 1984, è costretta a ritirarsi all’apice della sua carriera per diversi infortuni. Quando decide di rimettersi in gioco, incontra l’ostilità del marito e decide di lasciarlo. Dopo il divorzio, Raffaella ha avuto diversi compagni che sua figlia Giulia non ha accettato. Oggi però, la ragazza ha un bel rapporto con la madre e con il compagno attuale. “

Tutto Su Mia Madre prodotto da Stand By Me per Rai 3, è cura di Andrea Felici e la regia è di Cristian Di Mattia.