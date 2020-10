Tale e Quale Show 16 ottobre, diretta, scaletta, ordine di uscita, imitazioni

Alle 21:25 di questa sera, venerdì 16 ottobre, su Rai 1 va in onda la quinta puntata in diretta di Tale e Quale Show. Un appuntamento importante per il varietà condotto da Carlo Conti, che festeggia le cento puntate nella storia del programma. Quella di oggi è la semifinale della gara tra gli imitatori della decima edizione. Lo spettacolo va in onda dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, con la regia di Maurizio Pagnussat.

Tale e Quale Show 16 ottobre, le imitazioni della semifinale

Tale e Quale show del 16 ottobre è la penultima possibilità per mettersi in mostra, da parte delle dieci celebrità del cast. La prossima settimana, infatti, verrà decretato il ‘Campione di Tale e Quale Show 10’. Poi, altre tre puntate dedicate al torneo con i concorrenti meglio piazzati delle ultime edizioni. Servirà a decretare il ‘Campione di Tale e Quale Show 2020’.

Intanto, ecco le imitazioni assegnate per la quinta puntata:

Sergio Muniz – Cat Stevens

– Cat Stevens Barbara Cola – Al Bano

– Al Bano Giulia Sol – Alessandra Amoroso

– Alessandra Amoroso Luca Ward – Amanda Lear

– Amanda Lear Francesco Paolantoni – Tony Dallara

– Tony Dallara Carolina Rey – Gaia

– Gaia Pago – Rino Gaetano

– Rino Gaetano Francesca Manzini – Jennifer Lopez

– Jennifer Lopez Virginio – Mango

– Mango Carmen Russo – Sophia Loren

La vittoria sembra una questione tra Pago, Barbara Cola e Virginio. Ma con Giulia Sol e Carolina Rey pronte ad inserirsi. Mentre, è difficile che riescano a risalire la china Luca Ward, Carmen Russo e Francesco Paolantoni. Invece, nella scorsa puntata, Pago si è confermato l’imitatore da battere.

Come sempre, i concorrenti sono seguiti dai quattro coach: Emanuela Aureli, Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci. Infine, il Maestro Pinuccio Pirazzoli e la sua orchestra suonano in diretta le canzoni riarrangiate per l’esibizione rigorosamente dal vivo degli imitatori.

In giuria, la presidente Loretta Goggi, con Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. In più, giudice speciale di questa sera è Nino Frassica.

La diretta

Carlo Conti dedica l’anteprima dello show alle presentazioni. Parte dalla giuria, con il trio guidato da Loretta Goggi e l’ospite della serata, Nino Frassica.

Entra anche Gabriele Cirilli, che stasera prende i comandi della jingle machine imitando Morgan. Scherza anche sulla recente, provocatoria candidatura del cantante a Sindaco di Milano, caldeggiata da Vittorio Sgarbi.

Prima di iniziare, il riepilogo della classifica di una settimana fa.