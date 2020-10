Veronica Franco è morta. Aveva soltanto 19 anni la cantante biellese che, soltanto alcune settimane fa, aveva partecipato a Tu si que vales in talent in onda il sabato sera su Canale 5.

Veronica Franco è morta, aveva cantato Halleluiah

La diciannovenne era arrivata sul palcoscenico di Tu si que vales su sedia a rotelle. Aveva emozionato e commosso il pubblico televisivo esibendosi in una interpretazione di Halleluiah particolarmente coinvolgente. Per lei applausi, tanta partecipazione emotiva.

Veronica Franco ha combattuto per due anni contro una gravissima forma di leucemia. E’ morta in seguito alle complicazioni che hanno avuto sul suo corpo le cure molto forti contro la malattia. Aveva una sorella Michela che le aveva donato anche il midollo osseo nella speranza che potesse guarire. Purtroppo, invece, la malattia è stata più forte di ogni medicamento e di ogni aspettativa. Adesso Michela ne piange la scomprasa insieme ai genitori Rosanna e Luca.

Il racconto della malattia

Sul palcoscenico di Tu si que vales Veronica aveva raccontato la sua malattia soffermandosi con molta delicatezza sulla sua lunga battaglia che durava dal 2018.

Aveva anche spiegato le complicazioni neurologiche provocate dalle fortissime terapie che stava seguendo con costanza e grande sofferenza.

Nonostante tutto, Veronica aveva sempre continuato ad amare la musica. Una passione che l’ha aiutata a non soccombere al pessimismo ed a guardare al futuro con speranza. Purtroppo il destino ha deciso diversamente privando della vita una ragazza che stava per affacciarsi al futuro.

Il cordoglio sui social

Sulle pagine social tutti hanno voluto esprimere il proprio cordoglio per la prematura scomparsa della giovane di Biella. Tra i tanti che hanno espresso il proprio dolore, Vanni Oddera, biker che ha introdotto la mototerapia negli ospedali.

Così ha scritto ricordando la giovanissima artista.

“Cara amica mia, hai reso la mia vita unica e meravigliosa, mi hai regalato tanto e hai reso tutto speciale intorno a te, illuminando con la tua anima tutti i momenti bui della mia vita. La tua voce ha portato speranza e sollievo in tante famiglie. Pochi minuti fa sei volata via abbandonando questa beffarda vita terrena. Rimarrai per sempre nel mio cuore, nel nostro cuore, la tua voce sarà per sempre una speranza di avere un mondo migliore”.