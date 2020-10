The choise la scelta è il nuovo progetto che manda in onda Rai 2 in occasione delle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Si tratta di due serate dedicate ai due contendenti che il prossimo 3 novembre si contendono la prestigiosa carica di Presidente degli Stati Uniti d’America. Rai 2 propone un appuntamento informativo, The Choise La scelta in onda il 26 Ottobre in prima serata su Rai 2 alle 21.20.

The Choise – la scelta 2020 su Rai Documentari

Il programma a cura di Rai Documentari, è realizzato in collaborazione con la televisione pubblica americana PBS Public Broadcasting Service e il programma televisivo Frontline.

Frontline è un programma di giornalismo investigativo del Public Broadcasting Service. Produce documentari approfonditi su storie e questioni nazionali e internazionali e li trasmette in onda e online.

Rai Documentari, forte di tali collaborazioni, presenta la prima delle due serate evento.

The Choise – La scelta punta l’attenzione su Donald Trump e Jon Biden. Racconta i due candidati che si battono per diventare leader della più grande potenza economica e militare a livello mondiale alla vigilia delle elezioni.

Le testimonianze a favore dei due candidati

Molti i personaggi che, con le loro testimonianze inedite, forniscono un ritratto inedito e particolare di Trump e Biden. Un racconto che li coinvolge in maniera totale, dalla vita personale all’attività politica. Si va indietro nel passato, ricordando gli esordi, le conoscenze di ognuno, la strada intrapresa per arrivare alle attuali posizioni politiche.

Ascoltiamo Mary Trump, la nipote del Presidente in carica, parlare dei suoi ricordi del passato più recente e lontano.

Interviene la seconda moglie di Joe Biden Jill Jacobs che descrive il marito nella vita di tutti i giorni.

Parla anche Steve Bannon, stratega di Donald Trump. E John Bolton, consigliere per la sicurezza nazionale. Entrambi sono stati licenziati dall’attuale Presidente.

Il documentario vuole offrire al pubblico italiano un ritratto completo dei due avversari. Personaggi che propongono messaggi politici completamente agli antipodi. Si fa poi il punto sui sondaggi.

Trump è indietro di una decina di punti. Ma è certo di poter rimontare in maniera eclatante. Infatti, nell’ultima settimana è volato nei tre Stati in cui era in bilico, certo di poter recuperare. E, in Florida, dove si è recato a votare, ha detto ai giornalisti che gli chiedevano di svelare la sua preferenza: ho scelto un tale che si chiama Trump.

Jon Biden, invece, punta soprattutto sulla riconquista della dignità statunitense nel mondo. E si batte per una migliore gestione della pandemia Covid. Per lui l’attore Brad Pitt ha girato uno spot definendolo il Presidente di tutti gli americani.

La prossima puntata, quando in onda

La prossima puntata della soap opera politica con protagonisti Trump e Biden, è prevista il 2 novembre.

Ha per titolo American’s Great divide-da Obama a Trump! Ed andrà in onda sempre in prima serata su Rai Due.

Il programma, in onda su Frontine ha la regia Michael Kirk. E’ scritto e prodotto da Michael Kirk & Mike Wiser e Philip Bennett.

Per Rai Documentari, invece, la regia studio è di Maria Cristina Bordin, testi di Francesca Bonanni con la collaborazione di Raffaela Scaglietta e Chiara Avesani.